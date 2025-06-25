النصر السعودي يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي

تخلى نادي النصر عن خدمات مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد أقل من موسم على التعاقد معه، وذلك بعد حلوله ثالثا في الدوري السعودي لكرة القدم.



وكتب النادي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "تعلن شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي".



وكان النصر قد عيّن في أيلول الماضي بيولي الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، مديرا فنيا لثلاث سنوات، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم.



وذكرت تقارير صحافية أن بيولي قريب من تدريب فيورنتينا الذي حمل ألوانه كمدافع بين 1989 و1995 وكمدرب بين 2017 و2019.



المصدر: فرانس برس