بعد صفقة الـ234 مليون دولار... النصر السعودي يمدد عقده مع رونالدو

جدّد نادي النصر السعودي، يوم الخميس، عقده بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ليواصل اللاعب مسيرته مع الفريق الذي التحق به نهاية عام 2022 في واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ الكرة السعودية.

وكتب النصر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي"، فيما قال اللاعب البالغ 40 عاما في نهاية مقطع فيديو نشره النادي "النصر إلى الأبد".

وكتب رونالدو الذي ينتهي عقده السابق في نهاية حزيران الحالي "فصل جديد يبدأ. الشغف عينه، الحلم عينه. فلنصنع التاريخ سويا".

وكانت الشكوك تحوم حول تمديد رونالدو عقده مع النصر، خصوصا بعد أن كتب أفضل لاعب في العالم خمس مرات في أيار في حساباته على مواقع التواصل "انتهى الفصل"، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقامة راهنا في الولايات المتحدة.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي) إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وكان رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

خلال المفاوضات، قال المدير الرياضي للنصر، الإسباني فرناندو هييرو "لديه عقد معنا حتى 30 حزيران، سوف نستمر في العمل مع جميع الاطراف للتوصل الى اتفاق".

تابع "هناك عمل كبير يحصل لان رونالدو هو ظاهرة كي يستمر معنا. ثمة رغبة كبيرة من الجماهير هنا في البلاد من أجل بقائه، اعتقد أن الأمر مهم جدا بالنسبة اليه".

وكالة فرانس برس