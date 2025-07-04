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فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركز الثاني في رالي أكروبوليس باليونان (صور)

2025-07-04 | 04:47
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فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركز الثاني في رالي أكروبوليس باليونان (صور)

تويوتا تحافظ على صدارة بطولة المصنعين بفارق 65 نقطة

حقق فريق تويوتا جازو للسباقات مركزاً متقدماً في رالي أكروبوليس باليونان بعد جملةٍ من الطرقات الوعرة والمسارات الجبلية المتعرجة ودرجات الحرارة المرتفعة على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 17، حيث تُوج سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه بالمركز الثاني، ليساهما في الحفاظ على صدارة الفريق لبطولة السائقين، وتفوق شركة تويوتا بفارق 65 نقطة في بطولة المصنعين.

وقد شكلت التضاريس الصخرية الوعرة في اليونان ودرجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية تحدياَ كبيراً لفريق تويوتا جازو للسباقات ومركبة تويوتا GR يارس رالي 1. المراحل الأولى غرب أثينا كانت صعبةً للغاية، واختبرت متانة المركبة، خاصة مع الحصى المتحرك وتدرجات الصخور، بينما لم تترك الطرقات الجبلية الضيقة والمتعرجة في المراحل الأخيرة أي مجالٍ للخطأ. وقد حافظ أوجييه على صدارته خلال اليوم الأول رغم حلوله ثانياً، ما ساعده على تجاوز خط النهاية محافظاً على سجله الزمني المنافس.

وهكذا، بدأ أوجييه ومساعده لانديه المرحلة الأخيرة بفارق 43,6 ثانية عن المتصدر، وبذلا جهداً كبيراً ليسجلا أسرع زمنٍ في مرحلة باور الأخيرة. وقد أتاحت لهم هذه النتيجة تصدر تصنيف اليوم الأخير، والحصول على 10 نقاطٍ إضافيةٍ، بالإضافة إلى 17 نقطةٍ لحصولهم على المركز الثاني في الترتيب العام.

وقد شاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، و"بطولة العالم للتحمل" WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات" GR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط "جازو للسباقات" GR الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف فريق "جازو للسباقات" GR إلى تطوير تقنيات رائدة وحلولٍ جديدةٍ من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في إستونيا (17-20 تموز)، حيث يعود رالي إستونيا إلى أجندة البطولة بعد غياب عامٍ كامل. وسيتضمن الحدث مساراتٍ واسعةٍ وأخرى ضيقة عالية السرعة ومكسوةٍ بالحصى حول تارتو، ثاني أكبر مدينة في إستونيا والمقر الرئيسي للرالي، كما أن أغلب سطح السباق مغطىً بالرمال الناعمة.

ملاحظات السباق:

·مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 17 (السائقان: سيباستيان أوجييه وفنسان لانديه)

oالمركز: الثاني

oالتوقيت: 4 ساعات و12 دقيقة و52,9 ثانية

 
 
 
 
 
 
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