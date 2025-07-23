وفاة مايف كايل أول رياضية أولمبية من أيرلندا في ألعاب القوى عن 96 عاما

توفيت مايف كايل، أول رياضية أيرلندية تشارك في الأولمبياد في رياضة ألعاب القوى، عن 96 عاما.

وشاركت كايل، التي خاضت أكثر من 50 مباراة دولية مع المنتخب الأيرلندي للهوكي، في أولمبياد ملبورن عام 1956 حيث تنافست في سباقات 100 متر و200 متر، لتصبح أول امرأة أيرلندية تتنافس في هذا السباق في الأولمبياد.

وقالت اللجنة الأولمبية الأيرلندية في بيان لها "شاركت في ثلاث دورات أولمبية متتالية... في وقت كان يتعين على النساء فيه التغلب على التحيز الهائل وعندما كانت الفرص في ألعاب القوى الدولية محدودة للغاية".

ووصلت كايل إلى الدور قبل النهائي في سباقي 400 متر و800 متر في أولمبياد طوكيو عام 1964. وفازت بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل القاعات بعد عامين.

المصدر: رويترز