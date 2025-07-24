ليفربول يتعاقد مع المهاجم الفرنسي إيكيتيكي

أعلن ليفربول عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت الألماني.



وقال النادي في بيان: "اجتاز اللاعب البالغ من العمر 23 عاما الفحص الطبي بنجاح، ووافق على الشروط الشخصية، مما يسمح له بالسفر إلى هونغ كونغ للانضمام إلى زملائه الجدد في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في آسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".



وأفادت وسائل إعلامية عدة أن قيمة صفقة انتقال لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما إلى أنفيلد تبلغ 69 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار).



المصدر: فرانس برس