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رياضة
خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا
2025-08-03 | 03:30
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خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا
خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصابا في الدقائق الاولى من مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي ضد نيكاسكا المكسيكي في مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم والتي انتهت بفوز فريقه 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي.
وتعرض ميسي لإصابة عضلية على ما يبدو عند الدقيقة 11 عندما اصطدم بمدافع نيكاسكا ألكسيس بينيا قبل ان يستلقي على الأرض متلقيا العلاج لكنه لم يتمكن من اكمال المباراة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو "شعر ميسي بانزعاج لكن لا يمكننا تشخيص ما حدث له قبل الغد. الأمر ليس خطيرا لأنه لم يكن يعاني كثيرا، لكنه شعر بألم".
*
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