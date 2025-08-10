الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

محمد صلاح ينتقد ويفا في نعيه لـ"بيليه فلسطين": قولوا لنا كيف مات؟

2025-08-10 | 08:49
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محمد صلاح ينتقد ويفا في نعيه لـ"بيليه فلسطين": قولوا لنا كيف مات؟

وجّه النجم المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، انتقادًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على طريقة نعيه للاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، مشيرًا إلى أن البيان تجاهل ذكر أن العبيد قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان بأن العبيد (41 عاما) قُتل الأربعاء بعدما "استهدفت القوات الإسرائيلية أشخاصا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة".

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "أكس" نعيا لعبيد، قال فيه "وداعا لسليمان العبيد بيليه الفلسطيني. موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

وأعاد صلاح نشر ما كتبه الاتحاد القاري، مرفقا المنشور بتساؤل انتقادي "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".

وخاض العبيد الذي كان نجما بارزا في صفوف نادي خدمات الشاطئ، 24 مباراة دولية بحسب الاتحاد الفلسطيني للعبة الذي أضاف "خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية".

وفي تشرين الأول 2023، دعا صلاح "قادة العالم إلى التكاتف" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "لمنع المزيد من المذابح بحق الأرواح البريئة".

منذ اندلاع الحرب في غزة على خلفية الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول 2023، قُتل 662 شخصا من قطاع الرياضة، من بينهم 321 من العاملين في كرة القدم، بحسب الاتحاد الفلسطيني للعبة.

ويستعد صلاح الذي توج الموسم الماضي هدافا للدوري الإنكليزي الممتاز خلال مشوار فريقه نحو اللقب العشرين القياسي، لخوض مباراة درع المجتمع ضد كريستال بالاس في وقت لاحق الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

النجم المصري

لاعب ليفربول الإنكليزي

محمد صلاح

انتقاد

الاتحاد الأوروبي

كرة القدم

ويفا

نعي

اللاعب الفلسطيني السابق

سليمان العبيد

الملقب

بيليه فلسطين.

LBCI التالي
فلوريان فيرتس يحصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025
ريال مدريد يمدد عقد غونسالو غارسيا حتى 2030
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-31

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قائد الجناح العسكريّ لـ"حماس" محمد السنوار

LBCI
أخبار دولية
2025-07-25

محمود عباس: قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين "انتصار للحق الفلسطيني"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-11

الحائزة نوبل للسلام نرجس محمدي تقول إن إيران تهددها بـ"التصفية الجسدية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

النائب محمد خواجه لـ"عشرين 30": المشكلة مع ايران ليست السلاح النووي بل الدور الذي تلعبه واحتضانها لفلسطين ولا أرى أن طهران ستستسلم لان الاستسلام يعني سقوط للنظام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
12:34

فلوريان فيرتس يحصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025

LBCI
رياضة
2025-08-09

ريال مدريد يمدد عقد غونسالو غارسيا حتى 2030

LBCI
رياضة
2025-08-08

سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه

LBCI
رياضة
2025-08-08

"قاعة مشاهير الرياضة" جمعية جديدة لتكريم المجلّين والحفاظ على الذاكرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-30

طيران الشرق الأوسط: تأخير مواعيد رحلات 4 و 5 آب من والى لاغوس - أكرا - أبيدجان

LBCI
اسرار
2025-05-23

أسرار الصحف المحلية 24-5-2025

LBCI
اسرار
2025-06-19

أسرار الصحف 20-06-2025

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-29

قوى الأمن: توقيف المتورّطين في إشكال حصل في مجمّع ماليبو باي في جونية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

وثائق ولادة مزورة لسوريين وفلسطينيين… والمزورون مخاتير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More