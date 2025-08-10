وجّه النجم المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، انتقادًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على طريقة نعيه للاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، مشيرًا إلى أن البيان تجاهل ذكر أن العبيد قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان بأن العبيد (41 عاما) قُتل الأربعاء بعدما "استهدفت القوات الإسرائيلية أشخاصا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة".

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "أكس" نعيا لعبيد، قال فيه "وداعا لسليمان العبيد بيليه الفلسطيني. موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

وأعاد صلاح نشر ما كتبه الاتحاد القاري، مرفقا المنشور بتساؤل انتقادي "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".

وخاض العبيد الذي كان نجما بارزا في صفوف نادي خدمات الشاطئ، 24 مباراة دولية بحسب الاتحاد الفلسطيني للعبة الذي أضاف "خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية".

وفي تشرين الأول 2023، دعا صلاح "قادة العالم إلى التكاتف" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "لمنع المزيد من المذابح بحق الأرواح البريئة".

منذ اندلاع الحرب في غزة على خلفية الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول 2023، قُتل 662 شخصا من قطاع الرياضة، من بينهم 321 من العاملين في كرة القدم، بحسب الاتحاد الفلسطيني للعبة.

ويستعد صلاح الذي توج الموسم الماضي هدافا للدوري الإنكليزي الممتاز خلال مشوار فريقه نحو اللقب العشرين القياسي، لخوض مباراة درع المجتمع ضد كريستال بالاس في وقت لاحق الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكالة فرانس برس