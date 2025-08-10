أخبار
رياضة

فلوريان فيرتس يحصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025

2025-08-10 | 12:34
2min
فلوريان فيرتس يحصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025

تُوّج لاعب الوسط الهجومي فلوريان فيرتس، المنتقل هذا الصيف من باير ليفركوزن إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة قياسية للنادي، بلقب أفضل لاعب ألماني للعام، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الصاعدين.

ونال فيرتس الذي قد ترتفع قيمة انتقاله إلى ليفربول والبالغة 100 مليون جنيه استرليني (134 مليون دولار) إلى 116 مليونا مع الإضافات ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية، 191 صوتا من الصحافيين الرياضيين الألمان، متقدما بفارق مريح على اللاعب الفرنسي لبايرن ميونيخ مايكل أوليسيه الذي حصد 81 صوتا.

وانضم ابن الـ22 عاما هذا الصيف إلى ليفربول قادما من ليفركوزن ضمن العديد من الصفقات التي أبرمها بطل الدوري الممتاز، أبرزها المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكيه والمدافعان المجري ميلوش كيركيز والهولندي ييريمي فريمبونغ.

وأشاد مدرب ليفركوزن السابق وريال مدريد الإسباني حاليا شابي ألونسو بفيرتس، معتبرا إياه أحد "أفضل اللاعبين في العالم. إنه لاعب من الطراز العالمي".

بعد انضمامه إلى "الحمر"، صرح فيرتس لموقع ليفربول بأنه "يرغب في الفوز بكل شيء كل عام!"، مضيفا "في النهاية، نريد أن نكون ناجحين. فازوا في الموسم الماضي بالدوري الإنكليزي الممتاز، وبالتالي هدفي بالتأكيد هو الفوز به مجددا، والذهاب أبعد في دوري أبطال أوروبا. أنا طموح جدا".

ولعب فيرتس دورا محوريا في أعظم مواسم ليفركوزن على الإطلاق حين قاده في 2024 إلى إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون هزائم تحت قيادة ألونسو، إضافة إلى الوصول لنهائي مسابقة "يوروبا ليغ" حيث مني بهزيمته الوحيدة للموسم وجاءت قاسية بثلاثية نظيفة على يد أتالانتا الإيطالي.

ويشكل تسجيله 57 هدفا مع 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة خاضها بألوان ليفركوزن أبرز دليل على أنه لاعب خطير، سواء كصانع ألعاب أو هداف.

ويتمتع ليفربول أصلا بعناصر هجومية نارية، أبرزها المصري محمد صلاح، لكن الفريق يعتمد على إبداع فيرتس للمساعدة في الحفاظ على غزارة أهداف اللاعب البالغ 33 عاما وتخفيف العبء الهجومي على قائد "الفراعنة".

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


