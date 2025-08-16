بطولة إسبانيا: تسجيل جوان غارسيا وراشفورد رسميا ضمن قائمة برشلونة

نجح نادي برشلونة أخيرا في تسجيل أبرز صفقاته الصيفية رسميا لدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، وهما حارس المرمى جوان غارسيا والمهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد، وذلك قبل ساعات فقط من انطلاق حملة دفاعه عن لقبه بطلا "لليغا" بمواجهة ريال مايوركا.



وانضم الحارس الكاتالوني هذا الصيف إلى صفوف برشلونة مقابل 25 مليون يورو قادما من الجار إسبانيول، فيما يلعب راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من مانشستر يونايتد الانكليزي، وباتا ضمن تشكيلة برشلونة الرسمية لدى الرابطة، مؤقتا على الأقل.



وبالتالي، سيتمكنان من بدء أولى مباريات الموسم مع حامل اللقب السبت في مايوركا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

