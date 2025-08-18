أخبار
رياضة

بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!

2025-08-18 | 03:10
أعلن سانتوس البرازيلي يوم أمس الأحد إقالة مدربه كليبر شافيير بعد ساعات من الهزيمة المذلة 6-صفر على أرضه أمام فاسكو دا جاما.

ويرحل المدرب البرازيلي، والذي تولى المسؤولية في نيسان الماضي بعد أن عمل كمدرب مساعد في أندية مثل بالميراس وفلامنجو، بينما يحتل سانتوس المركز 15 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وقال سانتوس في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يعلن نادي سانتوس لكرة القدم رحيل مدربه كليبر شافيير. يتقدم النادي بالشكر للمدرب على خدماته ويتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة".

ويمثل رحيل شافيير فصلا جديداً من الإضطرابات لسانتوس الذي عاد لدوري الأضواء مرة أخرى في تشرين الثاني الماضي بعد أن أمضى عاما واحدا في الدرجة الثانية عقب هبوطه لأول مرة على الإطلاق.

المصدر: رويترز
 
 
المصدر: رويترز


LBCI
آخر الأخبار
2025-07-02

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن لا نقبل بان نساق الى المذلة وبأن نسلم ارضنا وسلاحنا للعدو ولن نتنازل عن حقنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-29

وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزة

LBCI
رياضة
2025-06-25

النصر السعودي يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي

LBCI
أخبار دولية
2025-06-27

ترامب للمرشد الإيراني: "لقد هزمت شرّ هزيمة"

LBCI
رياضة
09:30

نوتنغهام فوريست يعزز هجومه بالفرنسي كاليمويندو

LBCI
رياضة
08:08

بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب... عقوبة قاسية بانتظار أحد مشجعي ليفربول

LBCI
رياضة
07:55

بكلمات مؤثرة... جواو فيليكس يستذكر ديوغو جوتا: سيبقى الى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم

LBCI
رياضة
2025-08-16

بطولة إسبانيا: تسجيل جوان غارسيا وراشفورد رسميا ضمن قائمة برشلونة

LBCI
آخر الأخبار
07:09

الرئيس عون أمام رهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات: لا خوف على هذا الوطن طالما فيه أمثالكن وفيه قديسون كثر ونحن سنتمكن من التغلب على الأزمات وهذا الأمر من تاريخ أجدادنا الذين طوعوا الصخر إلى اليوم

LBCI
آخر الأخبار
06:10

وصول براك وأورتاغوس إلى السرايا الحكومية للقاء سلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

النائب حسين الحاج حسن: هناك جهد رسمي لبناني مُثابر بشأن وضع الجنوب لكن هناك جهات لبنانية تتبنى سردية إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
08:11

رويترز نقلا عن مصدر رسمي سوري: سوريا بحاجة لاستيراد 2.55 مليون طن قمح هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

الموفدان الأميركيان في لبنان... سلسلة مباحثات وتأكيد على أهمية حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
06:01

ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا وليس السلام معها

LBCI
أخبار دولية
04:17

إيران: سنواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

من ألاسكا إلى واشنطن: كرة الحرب في ملعب زيلينسكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

الشركة التي خلدت ذكرياتك... تواجه خطر الزوال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا يتنقل مليونيرية العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الملصق مفتاحك لمعرفة الفرق بين الطبيعي والمصنّع… اقرأه قبل شراء مشتقات الحليب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

استعداد إسرائيلي لإحتلال مدينة غزة... وتظاهرات واسعة في إسرائيل

LBCI
رياضة
13:30

انتهاء الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا

LBCI
أخبار لبنان
03:02

معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
11:25

شيخ العقل: مواقف جنبلاط أبعد ما تكون عن خيانة التاريخ والهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترددات السويداء مستمرة... وحملة تضامن مع جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟

LBCI
أمن وقضاء
14:03

الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

