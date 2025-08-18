بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!

أعلن سانتوس البرازيلي يوم أمس الأحد إقالة مدربه كليبر شافيير بعد ساعات من الهزيمة المذلة 6-صفر على أرضه أمام فاسكو دا جاما.



ويرحل المدرب البرازيلي، والذي تولى المسؤولية في نيسان الماضي بعد أن عمل كمدرب مساعد في أندية مثل بالميراس وفلامنجو، بينما يحتل سانتوس المركز 15 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.



وقال سانتوس في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يعلن نادي سانتوس لكرة القدم رحيل مدربه كليبر شافيير. يتقدم النادي بالشكر للمدرب على خدماته ويتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة".



ويمثل رحيل شافيير فصلا جديداً من الإضطرابات لسانتوس الذي عاد لدوري الأضواء مرة أخرى في تشرين الثاني الماضي بعد أن أمضى عاما واحدا في الدرجة الثانية عقب هبوطه لأول مرة على الإطلاق.



المصدر: رويترز