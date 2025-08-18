بكلمات مؤثرة... جواو فيليكس يستذكر ديوغو جوتا: سيبقى الى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم

قال البرتغالي جواو فيليكس، المهاجم الجديد في صفوف النصر السعودي، إن زميله في منتخب البرتغال وصديقه المقرب ديوغو جوتا سيبقى "إلى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وجاء كلام جواو فيليكس خلال مؤتمر صحافي عشية لقاء فريقه النصر مع مواطنه الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر السعودية في هونغ كونغ وبدا متأثرا بشكل واضح أثناء حديثه عن صديقه العزيز وزميله الدولي.



وقال فيليكس: "كان ديوغو بالنسبة لي أحد أعز أصدقائي في المنتخب الوطني، وكان دائما جزءا من مجموعتنا الصغيرة في المنتخب الوطني والتي كانت دائما معا. كنت أعرف عائلته، وخاصة والديه، عائلة رائعة".



وأضاف فيليكس: "أعتقد أنه سيبقى جزءا من تاريخ كرة القدم إلى الأبد، وسيبقى في قلوب كل من كان قريبا منه (...)".



ويُذكر أن جوتا قد توفي مع شقيقه أندري سيلفا عندما انحرفت سيارتهما عن الطريق في شمال إسبانيا في 3 تموز، وكان قد تزوج من والدة أطفاله، روت كاردوسو ق بل 11 يوما فقط من الحادث.