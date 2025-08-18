أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بكلمات مؤثرة... جواو فيليكس يستذكر ديوغو جوتا: سيبقى الى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم
2025-08-18 | 07:55
شارك
0
min
بكلمات مؤثرة... جواو فيليكس يستذكر ديوغو جوتا: سيبقى الى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم
قال البرتغالي جواو فيليكس، المهاجم الجديد في صفوف النصر السعودي، إن زميله في منتخب البرتغال وصديقه المقرب ديوغو جوتا سيبقى "إلى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وجاء كلام جواو فيليكس خلال مؤتمر صحافي عشية لقاء فريقه النصر مع مواطنه الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر السعودية في هونغ كونغ وبدا متأثرا بشكل واضح أثناء حديثه عن صديقه العزيز وزميله الدولي.
وقال فيليكس: "كان ديوغو بالنسبة لي أحد أعز أصدقائي في المنتخب الوطني، وكان دائما جزءا من مجموعتنا الصغيرة في المنتخب الوطني والتي كانت دائما معا. كنت أعرف عائلته، وخاصة والديه، عائلة رائعة".
وأضاف فيليكس: "أعتقد أنه سيبقى جزءا من تاريخ كرة القدم إلى الأبد، وسيبقى في قلوب كل من كان قريبا منه (...)".
ويُذكر أن جوتا قد توفي مع شقيقه أندري سيلفا عندما انحرفت سيارتهما عن الطريق في شمال إسبانيا في 3 تموز، وكان قد تزوج من والدة أطفاله، روت كاردوسو ق
بل 11 يوما فقط من الحادث.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مؤثرة...
فيليكس
يستذكر
ديوغو
جوتا:
سيبقى
الأبد
تاريخ
القدم
التالي
بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب... عقوبة قاسية بانتظار أحد مشجعي ليفربول
بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-07-05
العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه
رياضة
2025-07-05
العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه
0
اخبار البرامج
2025-07-28
عمر ميقاتي يستذكر زياد الرحباني بكلمات مؤثرة بعد رحيله... هذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)
اخبار البرامج
2025-07-28
عمر ميقاتي يستذكر زياد الرحباني بكلمات مؤثرة بعد رحيله... هذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)
0
رياضة
2025-07-03
رونالدو عن وفاة ديوغو جوتا: "أمر لا يُصدق" (صورة)
رياضة
2025-07-03
رونالدو عن وفاة ديوغو جوتا: "أمر لا يُصدق" (صورة)
0
رياضة
2025-07-03
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
رياضة
2025-07-03
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:13
نوتنغهام فوريست يعزز هجومه بالفرنسي كاليمويندو
رياضة
10:13
نوتنغهام فوريست يعزز هجومه بالفرنسي كاليمويندو
0
رياضة
08:08
بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب... عقوبة قاسية بانتظار أحد مشجعي ليفربول
رياضة
08:08
بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب... عقوبة قاسية بانتظار أحد مشجعي ليفربول
0
رياضة
03:10
بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!
رياضة
03:10
بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!
0
رياضة
2025-08-16
بطولة إسبانيا: تسجيل جوان غارسيا وراشفورد رسميا ضمن قائمة برشلونة
رياضة
2025-08-16
بطولة إسبانيا: تسجيل جوان غارسيا وراشفورد رسميا ضمن قائمة برشلونة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:22
ترامب: حققنا تقدما كبيرا وعقدت اجتماعا جيدا مع بوتين
آخر الأخبار
13:22
ترامب: حققنا تقدما كبيرا وعقدت اجتماعا جيدا مع بوتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
0
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
توم براك ومورغان أورتاغوس في بيروت... وهذا ما قالاه للمسؤولين اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:08
توم براك ومورغان أورتاغوس في بيروت... وهذا ما قالاه للمسؤولين اللبنانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
0
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
2
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
3
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
4
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
5
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
6
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
8
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More