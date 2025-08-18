بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب... عقوبة قاسية بانتظار أحد مشجعي ليفربول

مُنِعَ أحد مشجعي ليفربول من دخول الملاعب في كافة أرجاء المملكة المتحدة أو الاقتراب منها بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب الغاني أنطوان سيمينيو خلال مباراة فريقه مع بورنموث الجمعة في افتتاح الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلنت الشرطة.



وفي التفاصيل، طُرد المشجع البالغ من العمر 47 عاما والمقيم في ليفربول، من ملعب "أنفيلد" الجمعة بعدما تسببت إهاناته بتوقف المباراة، ثم أوقفته الشرطة في اليوم التالي.



وأطلقت الشرطة سراحه بعد ذلك، لكنها منعته من حضور أي مباراة كرة قدم رسمية في المملكة المتحدة، وفرضت عليه عدم الاقتراب من ملعب كرة قدم ضمن نطاق ميل واحد وفقا لبيان.



وأضافت الشرطة المحلية أن التحقيق "مستمر، وتواصل العمل عن كثب مع النادي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتوقفت مباراة ليفربول وبورنموث في الدقيقة 29 بعدما أبلغ سيمينيو الحكم عن إهانات عنصرية قادمة من المدرجات.



