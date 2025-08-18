نوتنغهام فوريست يعزز هجومه بالفرنسي كاليمويندو

عزز نوتنغهام فوريست الإنكليزي هجومه بضم الفرنسي أرنو كاليمويندو قادما من رين بعقد يمتد لخمسة أعوام، وذلك وفق ما أعلن سابع الدوري الممتاز للموسم الماضي.



ولم يكشف فوريست عن قيمة الصفقة لكن وسائل الإعلام المتخصصة قدرتها بثلاثين مليون يورو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وانضم ابن الـ23 عاما الذي تدرج في الفئات العمرية لباريس سان جرمان، إلى الفريق الإنكليزي بعد موسم ناجح مع رين سجل خلاله 17 هدفا في الدوري الفرنسي.



وسيكون فوريست التجربة الأولى لكاليمويندو خارج فرنسا بعدما دافع عن ألوان سان جرمان ثم لنس وصولا إلى رين اعتبارا من 2022.





