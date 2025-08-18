أخبار
رياضة

نوتنغهام فوريست يعزز هجومه بالفرنسي كاليمويندو

2025-08-18 | 10:13
0min
نوتنغهام فوريست يعزز هجومه بالفرنسي كاليمويندو

عزز نوتنغهام فوريست الإنكليزي هجومه بضم الفرنسي أرنو كاليمويندو قادما من رين بعقد يمتد لخمسة أعوام، وذلك وفق ما أعلن سابع الدوري الممتاز للموسم الماضي.

ولم يكشف فوريست عن قيمة الصفقة لكن وسائل الإعلام المتخصصة قدرتها بثلاثين مليون يورو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانضم ابن الـ23 عاما الذي تدرج في الفئات العمرية لباريس سان جرمان، إلى الفريق الإنكليزي بعد موسم ناجح مع رين سجل خلاله 17 هدفا في الدوري الفرنسي.

وسيكون فوريست التجربة الأولى لكاليمويندو خارج فرنسا بعدما دافع عن ألوان سان جرمان ثم لنس وصولا إلى رين اعتبارا من 2022.


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


