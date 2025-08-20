محمد صلاح يدخل التاريخ بعد حصوله على جائزة لاعب العام للمرة الثالثة

فاز النجم محمد صلاح بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في انكلترا للمرة الثالثة.



وأحرز صلاح 29 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة ليقود ريدز الى الفوز بلقبه التاسع عشر في الدوري الممتاز ومعادلة الرقم القياسي.



وسبق لصلاح أن توّج بالجائزة في موسمي 2017-2018 و2021-2022.



كما نال الدولي المصري جائزتي لاعب العام المقدمتين من رابطة الصحافيين ورابطة الدوري الممتاز في الأشهر الأخيرة.



المصدر: فرانس برس