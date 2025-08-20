أخبار
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
2025-08-20 | 05:00
شارك
2
min
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
دخل باريس سان جرمان في مفاوضات مباشرة مع مانشستر سيتي الإنكليزي الساعي للحصول على خدمات الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما من نادي العاصمة.
وقال موقع "كالتشوميركاتو" الإيطالي المتخصص بالانتقالات على لسان الصحافي المعروف ألفريدو بيدولا "أجرى باريس سان جرمان ومانشستر سيتي محادثات وثيقة ومباشرة خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية... هناك رغبة قوية في التوصل إلى حلّ على الرغم من أن النادي الفرنسي بدأ بتقييم يتراوح بين 45 و50 مليون يورو، وهو رقم من الواضح أن مانشستر سيتي لا ينوي دفعه".
ورأى أنه "من الممكن الوصول إلى حل وسطي، لكن في الوقت نفسه يجب فتح مفاوضات بشأن إيدرسون" في إشارة إلى الحارس البرازيلي لمانشستر سيتي المرشح انتقاله إلى غلطة سراي التركي المستعد لدفع بين 10 و12 مليون يورو، في حين أن ما يطالب به سيتي أكثر من ذلك.
وسيسعى سان جرمان للتوصل إلى حل مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
