وائل عرقجي يفتتح ملعباً باسمه في عكار... وكلمات مؤثرة لأهل المنطقة (صور)

افتتح نجم كرة السلة اللبنانية وائل عرقجي ملعب في بلدة البيرة العكارية بحضور رئيس واعضاء المجلس البلدي وحشد من اهالي البلدة والقرى المجاورة.

وانتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنجم منتخب لبنان وفريق الرياضي بيروت خلال الافتتاح، حيث تم اعتبارها كمبادرة مؤثرة.

أما بالنسبة لعرقجي، فنشر أيضاً مجموعة من الصور عن الحدث معلّقاً: "بعيدًا عن الأضواء، قام أهل عكّار ببناء ملعب لكرة السلة يحمل اسمي. صنعوه بجهدهم الخالص وبحبّهم الكبير للعبة ولأطفالهم. بالنسبة لي، هذه من أعظم التكريمات التي يمكن أن أحظى بها، أن أعرف أنّ رحلتي قد ألهمتهم".

وأضاف: "الناس هناك بطيبتهم وصدقهم لا مثيل لهم، وسأحمل دفء كرمهم وطيبتهم معي أينما ذهبت. شكرًا على ضيافتكم الرائعة".