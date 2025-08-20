رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز

عيّن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، برئاسة أكرم الحلبي، أحمد فرّان مدرباً جديداً للمنتخب الأول، وذلك بعد عدم تمكن منتخب الأرز من تجاوز الدوري الثمانية في كأس آسيا.

ويُذكر أنه تمت إقالة المدرب الصربي ميودراج بيريسيتش بعد الخسارة الّتي تعرّض لها المنتخب في جدّة السعودية.

وسيستهلّ فرّان مشواره مع منتخب الأرز في تصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، حيث سيلعب المنتخب في المجموعة الرابعة مع المنتخبات السعودية، قطر والهند.