كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي

قاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس بغياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى الدور نصف النهائي لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه تيغريس أونال المكسيكي 2-1 في ملعب "تشايس" في فورت لودردايل في فلوريدا.



وعاد ميسي إلى الملاعب السبت بعد أسبوعين من الغياب ليسجل هدفا بعد دخوله من على مقاعد البدلاء من ثلاثية إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس غالاكسي 3-1 في الدوري.



ولم تدم عودة ميسي إلى الملاعب كثيرا، إذ غاب مجددا أمام تيغريس أونال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



قال الأرجنتيني خافيير موراليس مساعد مدرب إنتر ميامي مواطنه خافيير ماسشيرانو "اعتمدنا على حالة ليو، ولم تكن هذه هي الحالة المثالية. فضلنا عدم المخاطرة، وعدم التراجع في عملية تعافيه".



وفي غياب ميسي، فرض زميله السابق في برشلونة الإسباني سواريس نفسه نجما لمباراة لم تشهد الكثير من الفرص، في حين حافظ إنتر على حظوظه بالفوز بالكأس للمرة الثانية.



وسيواجه إنتر ميامي في الدور نصف النهائي في ديربي فلوريدا غريمه أورلاندو سيتي الذي تغلب على بطل الدوري المكسيكي تولوكا أف سي بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما من دون أهداف في كارسون بولاية كاليفورنيا.



