رياضة
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
2025-08-21 | 03:00
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
قاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس بغياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى الدور نصف النهائي لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه تيغريس أونال المكسيكي 2-1 في ملعب "تشايس" في فورت لودردايل في فلوريدا.
وعاد ميسي إلى الملاعب السبت بعد أسبوعين من الغياب ليسجل هدفا بعد دخوله من على مقاعد البدلاء من ثلاثية إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس غالاكسي 3-1 في الدوري.
ولم تدم عودة ميسي إلى الملاعب كثيرا، إذ غاب مجددا أمام تيغريس أونال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
قال الأرجنتيني خافيير موراليس مساعد مدرب إنتر ميامي مواطنه خافيير ماسشيرانو "اعتمدنا على حالة ليو، ولم تكن هذه هي الحالة المثالية. فضلنا عدم المخاطرة، وعدم التراجع في عملية تعافيه".
وفي غياب ميسي، فرض زميله السابق في برشلونة الإسباني سواريس نفسه نجما لمباراة لم تشهد الكثير من الفرص، في حين حافظ إنتر على حظوظه بالفوز بالكأس للمرة الثانية.
وسيواجه إنتر ميامي في الدور نصف النهائي في ديربي فلوريدا غريمه أورلاندو سيتي الذي تغلب على بطل الدوري المكسيكي تولوكا أف سي بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما من دون أهداف في كارسون بولاية كاليفورنيا.
رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
السابق
0
رياضة
2025-08-03
خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا
رياضة
2025-08-03
خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا
0
رياضة
2025-06-14
"فرصة رائعة"... ميسي يبدي حماسة كبيرة لقيادة إنتر ميامي في مونديال الأندية
رياضة
2025-06-14
"فرصة رائعة"... ميسي يبدي حماسة كبيرة لقيادة إنتر ميامي في مونديال الأندية
0
آخر الأخبار
2025-08-16
انتهاء الجزء الأول بتقدم استراليا على ايران بنتيجة 51-29 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة
آخر الأخبار
2025-08-16
انتهاء الجزء الأول بتقدم استراليا على ايران بنتيجة 51-29 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة
0
آخر الأخبار
2025-08-16
انتهاء الجزء الأول بتقدم الصين على نيوزيلندا بنتيجة 42-40 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة
آخر الأخبار
2025-08-16
انتهاء الجزء الأول بتقدم الصين على نيوزيلندا بنتيجة 42-40 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة
0
رياضة
15:00
رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
رياضة
15:00
رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
0
رياضة
14:30
وائل عرقجي يفتتح ملعباً باسمه في عكار... وكلمات مؤثرة لأهل المنطقة (صور)
رياضة
14:30
وائل عرقجي يفتتح ملعباً باسمه في عكار... وكلمات مؤثرة لأهل المنطقة (صور)
0
رياضة
2025-08-20
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
رياضة
2025-08-20
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
0
رياضة
2025-08-20
البرازيل تتخلى عن القميص الأحمر لمونديال 2026
رياضة
2025-08-20
البرازيل تتخلى عن القميص الأحمر لمونديال 2026
0
أخبار لبنان
2025-08-12
بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-08-12
بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية
0
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
0
خبر عاجل
2025-08-05
الوزير فادي مكي تحفظ على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقلبة
خبر عاجل
2025-08-05
الوزير فادي مكي تحفظ على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقلبة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-12
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-12
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
1
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
2
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
3
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
4
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
أمن وقضاء
03:20
جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما
5
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
6
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:54
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
7
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
8
حال الطقس
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
حال الطقس
02:14
طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله
