رياضة

كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي

2025-08-21 | 03:00
2min
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي

قاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس بغياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى الدور نصف النهائي لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه تيغريس أونال المكسيكي 2-1 في ملعب "تشايس" في فورت لودردايل في فلوريدا.

وعاد ميسي إلى الملاعب السبت بعد أسبوعين من الغياب ليسجل هدفا بعد دخوله من على مقاعد البدلاء من ثلاثية إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس غالاكسي 3-1 في الدوري.

ولم تدم عودة ميسي إلى الملاعب كثيرا، إذ غاب مجددا أمام تيغريس أونال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

قال الأرجنتيني خافيير موراليس مساعد مدرب إنتر ميامي مواطنه خافيير ماسشيرانو "اعتمدنا على حالة ليو، ولم تكن هذه هي الحالة المثالية. فضلنا عدم المخاطرة، وعدم التراجع في عملية تعافيه".

وفي غياب ميسي، فرض زميله السابق في برشلونة الإسباني سواريس نفسه نجما لمباراة لم تشهد الكثير من الفرص، في حين حافظ إنتر على حظوظه بالفوز بالكأس للمرة الثانية.

وسيواجه إنتر ميامي في الدور نصف النهائي في ديربي فلوريدا غريمه أورلاندو سيتي الذي تغلب على بطل الدوري المكسيكي تولوكا أف سي بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما من دون أهداف في كارسون بولاية كاليفورنيا.

 
 
آخر الأخبار

رياضة

الرابطتين:

سواريس

ميامي

النهائي

بغياب

رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
LBCI السابق

LBCI
رياضة
2025-08-03

خروج ميسي مصابا في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا

LBCI
رياضة
2025-06-14

"فرصة رائعة"... ميسي يبدي حماسة كبيرة لقيادة إنتر ميامي في مونديال الأندية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-16

انتهاء الجزء الأول بتقدم استراليا على ايران بنتيجة 51-29 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-16

انتهاء الجزء الأول بتقدم الصين على نيوزيلندا بنتيجة 42-40 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
رياضة
15:00

رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز

LBCI
رياضة
14:30

وائل عرقجي يفتتح ملعباً باسمه في عكار... وكلمات مؤثرة لأهل المنطقة (صور)

LBCI
رياضة
2025-08-20

مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما

LBCI
رياضة
2025-08-20

البرازيل تتخلى عن القميص الأحمر لمونديال 2026

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
خبر عاجل
2025-08-05

الوزير فادي مكي تحفظ على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقلبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-12

تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
حال الطقس
02:14

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

