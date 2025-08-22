بطولة فرنسا: كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه

يغيب الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا عن مواجهة فريقه باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا، أمام أنجيه الجمعة، على ملعب بارك دي برانس في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على غرار الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما المحتمل رحيله عن النادي.



وأفاد مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس أن لاعب نابولي الإيطالي السابق شعر بانزعاج عضلي بسيط، ما دفع الجهاز الفني إلى أخذ القرار بعدم إشراكه في المباراة المرتقبة.



ومع ذلك، بإمكان سان جرمان الاعتماد على ترسانته من النجوم في غياب "كفارا"، مثل عثمان ديمبيليه، المغربي أشرف حكيمي، البرازيلي ماركينيوس وديزيريه دويه.

