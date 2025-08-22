أخبار
رياضة
بطولة فرنسا: كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه
2025-08-22 | 09:00
0
min
بطولة فرنسا: كفاراتسخيليا يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام أنجيه
يغيب الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا عن مواجهة فريقه باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا، أمام أنجيه الجمعة، على ملعب بارك دي برانس في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على غرار الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما المحتمل رحيله عن النادي.
وأفاد مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس أن لاعب نابولي الإيطالي السابق شعر بانزعاج عضلي بسيط، ما دفع الجهاز الفني إلى أخذ القرار بعدم إشراكه في المباراة المرتقبة.
ومع ذلك، بإمكان سان جرمان الاعتماد على ترسانته من النجوم في غياب "كفارا"، مثل عثمان ديمبيليه، المغربي أشرف حكيمي، البرازيلي ماركينيوس وديزيريه دويه.
رياضة
فرنسا:
كفاراتسخيليا
مواجهة
جرمان
أنجيه
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
السابق
0
رياضة
2025-08-08
بطولة إسبانيا... الإصابة تغيّب ليفاندوفسكي عن افتتاحية الموسم
رياضة
2025-08-08
بطولة إسبانيا... الإصابة تغيّب ليفاندوفسكي عن افتتاحية الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09
لبنان يواجه كوريا الجنوبية غدا... ووائل عرقجي يغيب عن بطولة كأس آسيا لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09
لبنان يواجه كوريا الجنوبية غدا... ووائل عرقجي يغيب عن بطولة كأس آسيا لكرة السلة
0
رياضة
2025-08-20
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
رياضة
2025-08-20
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
0
رياضة
2025-08-08
سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه
رياضة
2025-08-08
سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه
0
رياضة
2025-08-21
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
رياضة
2025-08-21
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
0
رياضة
2025-08-20
رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
رياضة
2025-08-20
رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
0
رياضة
2025-08-20
وائل عرقجي يفتتح ملعباً باسمه في عكار... وكلمات مؤثرة لأهل المنطقة (صور)
رياضة
2025-08-20
وائل عرقجي يفتتح ملعباً باسمه في عكار... وكلمات مؤثرة لأهل المنطقة (صور)
0
رياضة
2025-08-20
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
رياضة
2025-08-20
مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما
0
أخبار دولية
2025-08-16
السعودية: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية
أخبار دولية
2025-08-16
السعودية: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية
0
موضة وجمال
2025-07-20
"ليلة مليئة بالحب"... هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجمالها ورسالة للثنائي سيليو وزين صعب (صور وفيديو)
موضة وجمال
2025-07-20
"ليلة مليئة بالحب"... هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجمالها ورسالة للثنائي سيليو وزين صعب (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
2025-05-29
زلزال بـ5.5 درجات ضرب جنوب إيران
أخبار دولية
2025-05-29
زلزال بـ5.5 درجات ضرب جنوب إيران
0
أمن وقضاء
2025-07-12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
2025-07-12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مصير ورقة براك وخطوات إسرائيلية من منظار واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
رصد إسرائيليّ لمسار حصرية السلاح في لبنان وضبابية في شأن تجاوب تل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:10
قطاع غزة في حالة المجاعة... تصنيف دوليّ رسميّ
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
12:15
الجميل: مشروع بشير لبناء دولة قوية كان سيوفّر على لبنان عقودًا من القهر والذل
أخبار لبنان
12:15
الجميل: مشروع بشير لبناء دولة قوية كان سيوفّر على لبنان عقودًا من القهر والذل
0
أخبار لبنان
07:22
جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح
أخبار لبنان
07:22
جعجع: على الجميع الإلتزام بقرار الحكومة بحصر السلاح
0
آخر الأخبار
06:49
في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين
آخر الأخبار
06:49
في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين
0
أخبار دولية
05:25
مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة
أخبار دولية
05:25
مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
14:01
مصادر اكسيوس: الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ
خبر عاجل
14:01
مصادر اكسيوس: الخطة الأميركية تتضمن إنشاء "منطقة اقتصادية باسم ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيليّ
3
أمن وقضاء
13:56
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
أمن وقضاء
13:56
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
4
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
5
منوعات
13:30
رئيس تشيلي في لحظة أبوّة عفوية مع طفلته... تقيأت عليه فنشر الصورة!
منوعات
13:30
رئيس تشيلي في لحظة أبوّة عفوية مع طفلته... تقيأت عليه فنشر الصورة!
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
7
خبر عاجل
13:57
مصادر إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بعملية نزع سلاح الحزب
خبر عاجل
13:57
مصادر إكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكرية "غير العاجلة" في لبنان دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية البدء بعملية نزع سلاح الحزب
8
خبر عاجل
14:02
مصادر اكسيوس: الإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة
خبر عاجل
14:02
مصادر اكسيوس: الإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة
