فيفا يهدد بتعليق عضوية الاتحاد الهندي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام

يواجه الاتحاد الهندي لكرة القدم خطر تعليق عضويته في الاتحاد الدولي (فيفا) للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام لأنه لم يلب حتى الآن شروط الأخير والاتحاد الآسيوي للعبة باعتماد نظامه الجديد من الآن وحتى الثلاثين من تشرين الأول.



وبعث الاتحادان الدولي والآسيوي رسالة مشتركة إلى رئيس الاتحاد الهندي كاليان شاوبي أعربا فيه عن "قلقنا العميق" إزاء استمرار الفشل في تطبيق النظام واعتماده.



وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "إن عدم الالتزام بهذا الجدول الزمني لن يترك لنا بديلا سوى إحالة الأمر إلى هيئة صنع القرار المختصة في فيفا للنظر فيه واتخاذ القرار".



وأضافت الرسالة "يجب على الاتحاد الهندي لكرة القدم اعتبار هذه الرسالة ملزمة وتتطلب الامتثال الفوري من أجل حماية حقوقه كعضو في فيفا والاتحاد الآسيوي".



ونظام الاتحاد الهندي لكرة القدم عالق في المحكمة العليا الهندية للبت به منذ عام 2017، وسيعني الإيقاف منع المنتخبات الوطنية والأندية الهندية من المشاركة جميع المسابقات الدولية.



وسبق للاتحاد الدولي أن أوقف عضوية الهند في آب 2022 لتدخل طرف ثالث في قراراته بعدما عينت المحكمة العليا لجنة إدارية لتولي الاشراف على اتحاد اللعبة.