LBCI
LBCI
رياضة

بايرن ينهي الجدل ويضم جاكسون على سبيل الاعارة من تشلسي

2025-09-02 | 05:00
0min
تعاقد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة لموسم واحد من تشلسي الإنكليزي، بعد أيام من إيقاف النادي اللندني للصفقة.

وأفادت تقارير إعلامية أن النادي البافاري سيضمّ السنغالي لموسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بعد أن وافق بايرن على إضافة بند يلزمه بالشراء يوم الإثنين، بعد أن سبق ورفض ذلك.

وتأتي الصفقة لتنهي جدلا واسعا رافق العملية بأسرها، فبعد وصول جاكسون الى ميونيخ السبت، قرّر تشلسي الغاء صفقة الإعارة وأعاد استدعاء اللاعب، قائلا إن إصابة ليام ديلاب أجبرته على فعل ذلك.

وقال بايرن إنه سيحترم طلب تشلسي لكن جاكسون رفض العودة الى لندن، حيث قام وكيل أعماله بالعديد من التصريحات العلنية آملا في إكمال الصفقة.

ووافق بايرن يوم الإثنين على مبلغ لقاء الإعارة مقداره 16.5 مليون يورو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال جاكسون في بيان "أنا سعيد جدا لأنني أصبحت الآن جزءا من هذا النادي العظيم" (...).
 
 
