دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية

تمّ إدراج نجمي كرة السلة الأميركيين السابقين كارميلو أنتوني ودوايت هاورد في قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية خلال حفل أقيم السبت في مدينة سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس.

وحظي اللاعبان بتكريم فردي تقديرًا لمسيرتهما، إضافة إلى تكريم جماعي لكونهما من ركائز المنتخب الأميركي الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وقال أنتوني "أمر رائع ان أقول اني دخلت قاعة المشاهير مرتين، انه أمر لا يصدق. فريق 2008 اعطى مثالا لكيفية التصرف كرياضيين محترفين".

خاض انتوني 19 موسما في الدوري الأميركي لكرة السلة ودافع عن ألوان 6 أندية كان آخرها لوس أنجليس ليكرز موسم 2021-2022 وشارك في مباراة كل النجوم 10 مرات.

أما هاورد فشكر والديه لدعمهما له لتحقيق حلمه في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة وقال في هذا الصدد "لقد عملتا كثيرا لكي أحقق هذه الأهداف يوما بعد يوم. واليوم أنا في قاعة المشاهير بفضلكما".

اما هاورد الملقب "سوبرمان"، فخاض 18 موسما في الدوري الأميركي وشارك في مباراة كل النجوم 8 مرات ودافع عن ألوان 7 اندية.

كما حضر التكريم نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي كان أحد أفراد منتخب بلاده الفائز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2008.

وكالة فرانس برس