الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2

2025-09-08 | 10:42
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2

في سباقٍ وُصف بـ"صراع الأعصاب"، حسم السائق اللبناني المخضرم روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر، الشريكان الرسميان لفريق Toyota Gazoo Racing Lebanon، لقب رالي لبنان الدولي الـ47 الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك على متن  Toyota GR Yaris Rally 2، السيارة التي أثبتت تفوقها في أصعب ظروف الراليات.
 
واحتل القطري ناصر صالح العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا على “سكودا فابيا أر أس” المركز الثاني بفارق 9.2 ثوان، فيما حلّ إلياس الدهني وملاحه نيقولا أرينا ثالثًا على “سكودا فابيا” بفارق 3 دقائق ونصف عن المتصدّر.
 
السباق شكّل المرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025، وامتد لمسافة إجمالية بلغت 624.41 كلم منها 192.44 كلم مراحل خاصة بالسرعة موزعة على 11 مرحلة.
 
وبذلك، ضمن فغالي اللقب بجدارة للمرة الـ18 بعد صراع كبير ومثير مع منافسه العطية، مستفيدًا من القوة والتماسك اللذين توفرهما Toyota GR Yaris Rally 2 ، إذ تتميز بمحركها التوربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 ليتر يولّد قوة تفوق 260 حصانًا، مع نظام دفع رباعي متطور يمنحها ثباتًا خارقًا على المنعطفات. كما صُمّمت خصيصًا بروح سيارات الرالي، بوزن خفيف وشاسيه صلب يوفّران سرعة استجابة وأداءً مثالياً على الطرق الجبلية الضيقة التي تميّز رالي لبنان.
 
وبدأ فغالي المنافسة بقوة بعد أن حسم المرحلة الاستعراضية الأولى يوم الجمعة في مقر النادي المنظّم بالكسليك بفارق نصف ثانية عن العطية. غير أن العطية تمكن يوم السبت من خطف الصدارة بفارق 7 ثوان، لتعود الإثارة مجددًا يوم الأحد في المراحل الأربع الأخيرة في المتن الشمالي وبعبدا.
 
ورغم تعرضه لعطل كهربائي في سيارته خلال اليوم الثاني كلّفه حوالي 20 ثانية، أظهر فغالي عزيمة كبيرة، ليقلب المعادلة في اليوم الختامي. ومع نهاية المرحلة العاشرة، تقدّم بفارق ثانية ونصف عن العطية، قبل أن يدخل السائقان "مرحلة اللقب" في زبوغا، حيث حُسم الصراع الجنوني بفوز فغالي، مُضيفًا لقبه الثامن عشر عن جدارة في نهاية مثيرة.
 
وأثبت روجيه فغالي وفريق Motortune أن النجاح في رالي لبنان ليس نتيجة الخبرة فقط، بل ثمرة انسجام مثالي بين السائق والسيارة والفريق التقني. فمع  Toyota GR Yaris Rally 2 التي صُمّمت بروح الراليات وقوة أدائها، شكّل فغالي ثنائية لا تقهر، حوّلت التحديات إلى انتصار جديد ورسّخت صورته كبطل تاريخي يقود سيارة وُلدت للفوز.
 
وأقيم حفل التتويج في مقر النادي المنظِّم بالكسليك، بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ممثِّلة راعي السباق رئيس الجمهورية، والعميد الركن نديم معوض ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والملازم أول يوسف ناكوزي ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس. كما حضر رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة وعضو اللجنة الأولمبية رولان سعادة، ونائب رئيس بلدية جونيه الشيخ رشيد الخازن ممثلاً رئيس البلدية فيصل إفرام. ومثّل شركة BUMC نائب رئيس قسم المبيعات وتخطيط المنتجات مايكل البستاني. وشارك أيضًا رئيس النادي المنظِّم نبيل "بيلي" كرم، ونائبة الرئيس إليان حبيش، وأمين السر كميل إده، وأمين المال المحامي جيلبير مسيحي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وكان بين الحضور رئيس لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود، ومسؤولو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وأعضاء لجنة الرالي يتقدمهم رئيس اللجنة المنظمة غابي كريكر، ومدير السباق المحامي زياد جاموس ونائبه الدكتور غي حكيم، إضافة إلى مسؤولي الشركات الراعية وفي مقدمتها "كورال"، إلى جانب عشاق الرياضة الميكانيكية وحشد من ممثلي الصحافة والإعلام.
 
 
 
 
 
 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

فغالي

لبنان

للمرة

الـ18

Toyota

Yaris

Rally

LBCI التالي
الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ
دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-07-31

روجيه فغالي وجوزف مطر يحرزان لقب "رالي البترون الأول" على متن تويوتا GR Yaris Rally 2

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-14

تويوتا تعلن عن شراكتها مع بطل الراليات روجيه فغالي

LBCI
رياضة
14:18

روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية

LBCI
رياضة
2025-09-05

روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
11:00

الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ

LBCI
رياضة
15:11

دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية

LBCI
رياضة
2025-09-07

تركي آل الشيخ يعلن فوز "بيغ تايم كرييتف شوب" بأول جائزة لـ"إيمي" الرياضية

LBCI
رياضة
2025-09-06

تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
فنّ
2025-08-25

سنوب دوغ يروي: "حفيدي سألني عن مشهد "علاقة مثلية" في فيلم ديزني... ولم أعرف الجواب!"

LBCI
آخر الأخبار
09:27

وزارة الطاقة الجزائرية: الجزائر وروسيا تؤكدان التزامهما بالمساهمة في استقرار سوق النفط والغاز في إطار أوبك+

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-07

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
أمن وقضاء
03:51

قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More