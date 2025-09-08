الأخبار
رياضة
روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2
2025-09-08 | 10:42
4
min
روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2
في سباقٍ وُصف بـ"صراع الأعصاب"، حسم السائق اللبناني المخضرم روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر، الشريكان الرسميان لفريق Toyota Gazoo Racing Lebanon، لقب رالي لبنان الدولي الـ47 الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك على متن Toyota GR Yaris Rally 2، السيارة التي أثبتت تفوقها في أصعب ظروف الراليات.
واحتل القطري ناصر صالح العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا على “سكودا فابيا أر أس” المركز الثاني بفارق 9.2 ثوان، فيما حلّ إلياس الدهني وملاحه نيقولا أرينا ثالثًا على “سكودا فابيا” بفارق 3 دقائق ونصف عن المتصدّر.
السباق شكّل المرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025، وامتد لمسافة إجمالية بلغت 624.41 كلم منها 192.44 كلم مراحل خاصة بالسرعة موزعة على 11 مرحلة.
وبذلك، ضمن فغالي اللقب بجدارة للمرة الـ18 بعد صراع كبير ومثير مع منافسه العطية، مستفيدًا من القوة والتماسك اللذين توفرهما Toyota GR Yaris Rally 2 ، إذ تتميز بمحركها التوربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 ليتر يولّد قوة تفوق 260 حصانًا، مع نظام دفع رباعي متطور يمنحها ثباتًا خارقًا على المنعطفات. كما صُمّمت خصيصًا بروح سيارات الرالي، بوزن خفيف وشاسيه صلب يوفّران سرعة استجابة وأداءً مثالياً على الطرق الجبلية الضيقة التي تميّز رالي لبنان.
وبدأ فغالي المنافسة بقوة بعد أن حسم المرحلة الاستعراضية الأولى يوم الجمعة في مقر النادي المنظّم بالكسليك بفارق نصف ثانية عن العطية. غير أن العطية تمكن يوم السبت من خطف الصدارة بفارق 7 ثوان، لتعود الإثارة مجددًا يوم الأحد في المراحل الأربع الأخيرة في المتن الشمالي وبعبدا.
ورغم تعرضه لعطل كهربائي في سيارته خلال اليوم الثاني كلّفه حوالي 20 ثانية، أظهر فغالي عزيمة كبيرة، ليقلب المعادلة في اليوم الختامي. ومع نهاية المرحلة العاشرة، تقدّم بفارق ثانية ونصف عن العطية، قبل أن يدخل السائقان "مرحلة اللقب" في زبوغا، حيث حُسم الصراع الجنوني بفوز فغالي، مُضيفًا لقبه الثامن عشر عن جدارة في نهاية مثيرة.
وأثبت روجيه فغالي وفريق Motortune أن النجاح في رالي لبنان ليس نتيجة الخبرة فقط، بل ثمرة انسجام مثالي بين السائق والسيارة والفريق التقني. فمع Toyota GR Yaris Rally 2 التي صُمّمت بروح الراليات وقوة أدائها، شكّل فغالي ثنائية لا تقهر، حوّلت التحديات إلى انتصار جديد ورسّخت صورته كبطل تاريخي يقود سيارة وُلدت للفوز.
وأقيم حفل التتويج في مقر النادي المنظِّم بالكسليك، بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ممثِّلة راعي السباق رئيس الجمهورية، والعميد الركن نديم معوض ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والملازم أول يوسف ناكوزي ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس. كما حضر رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة وعضو اللجنة الأولمبية رولان سعادة، ونائب رئيس بلدية جونيه الشيخ رشيد الخازن ممثلاً رئيس البلدية فيصل إفرام. ومثّل شركة BUMC نائب رئيس قسم المبيعات وتخطيط المنتجات مايكل البستاني. وشارك أيضًا رئيس النادي المنظِّم نبيل "بيلي" كرم، ونائبة الرئيس إليان حبيش، وأمين السر كميل إده، وأمين المال المحامي جيلبير مسيحي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وكان بين الحضور رئيس لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود، ومسؤولو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وأعضاء لجنة الرالي يتقدمهم رئيس اللجنة المنظمة غابي كريكر، ومدير السباق المحامي زياد جاموس ونائبه الدكتور غي حكيم، إضافة إلى مسؤولي الشركات الراعية وفي مقدمتها "كورال"، إلى جانب عشاق الرياضة الميكانيكية وحشد من ممثلي الصحافة والإعلام.
