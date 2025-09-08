الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ
2025-09-08 | 11:00
شارك
2
min
الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ
تعاقد باير ليفركوزن الألماني مع المدرب السابق لمنتخب الدنمارك لكرة القدم كاسبر هيولماند للاشراف عليه حتى 2027 خلفا للهولندي المقال من منصبه إريك تن هاغ، وذلك وفق ما أعلن الإثنين.
ونقل بيان النادي عن مديره الرياضي سيمون رولفيس قوله "يُسعدنا التعاقد مع كاسبر هيولماند الذي تابعنا مسيرته عن كثب لفترة طويلة"، مضيفا "لسنوات طويلة، عمل معنا أيضا مساعده في المنتخب الدنماركي إسماعيل كامينفورتي. حتى أن كاسبر نفسه أوصى باسماعيل شخصيا لنا في ذلك الوقت".
واعتبر أن "كاسبر هو الشخص المناسب لتطوير فريقنا الجديد ليصبح فريقا قويا مرة أخرى، ساعيا لتحقيق أكثر أهدافنا طموحا إن كان على الصعيدين المحلي أو الوطني".
وسيحل ابن الـ53 عاما خلفا لتن هاغ الذي أقيل من منصبه بعد مرحلتين فقط على بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، لتنتهي رحلته بسرعة قياسية بعدما بات أسرع مدرب يُقال في بداية موسم ضمن الـ"بوندسليغا".
وكُلّف المدرب الهولندي بالإشراف على عملية بناء جذرية في باير ليفركوزن بعد الفترة الأنجح في تاريخه، حيث حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2023-2024 بقيادة الإسباني شابي ألونسو الذي انتقل للاشراف على ريال مدريد.
وبعد تعيينه في الأول من تموز، استهل تن هاغ مشواره الجديد بخسارة ثقيلة أمام فلامنغو البرازيلي تحت 20 عاما (1-5) في مباراة ودية، ثم خسر المباراة الافتتاحية في الدوري أمام هوفنهايم 1-2 قبل التعادل في الثانية مع فيردر بريمن 3-3.
وبتعاقده مع ليفركوزن حتى صيف 2027، يعود هيولماند إلى مقاعد التدريب لأول مرة منذ تموز 2024 عندما قرر انهاء مشوار الأعوام الأربعة مع المنتخب الدنماركي والتخلي عن منصبه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
هيولماند
مدربا
جديدا
لباير
ليفركوزن
التالي
روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2
دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-20
رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
رياضة
2025-08-20
رسميا... أحمد فرّان مدرباً جديداً لمنتخب الأرز
0
رياضة
2025-06-27
الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد
رياضة
2025-06-27
الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد
0
رياضة
2025-06-25
الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة
رياضة
2025-06-25
الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة
0
رياضة
2025-06-19
تعيين الأرجنتيني كريسبو مدرباً جديداً لساو باولو البرازيلي
رياضة
2025-06-19
تعيين الأرجنتيني كريسبو مدرباً جديداً لساو باولو البرازيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:42
روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2
رياضة
10:42
روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2
0
رياضة
15:11
دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية
رياضة
15:11
دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية
0
رياضة
2025-09-07
تركي آل الشيخ يعلن فوز "بيغ تايم كرييتف شوب" بأول جائزة لـ"إيمي" الرياضية
رياضة
2025-09-07
تركي آل الشيخ يعلن فوز "بيغ تايم كرييتف شوب" بأول جائزة لـ"إيمي" الرياضية
0
رياضة
2025-09-06
تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد
رياضة
2025-09-06
تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-04
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
2025-09-04
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
0
فنّ
2025-08-25
سنوب دوغ يروي: "حفيدي سألني عن مشهد "علاقة مثلية" في فيلم ديزني... ولم أعرف الجواب!"
فنّ
2025-08-25
سنوب دوغ يروي: "حفيدي سألني عن مشهد "علاقة مثلية" في فيلم ديزني... ولم أعرف الجواب!"
0
آخر الأخبار
09:27
وزارة الطاقة الجزائرية: الجزائر وروسيا تؤكدان التزامهما بالمساهمة في استقرار سوق النفط والغاز في إطار أوبك+
آخر الأخبار
09:27
وزارة الطاقة الجزائرية: الجزائر وروسيا تؤكدان التزامهما بالمساهمة في استقرار سوق النفط والغاز في إطار أوبك+
0
أخبار لبنان
2025-09-07
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
أخبار لبنان
2025-09-07
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
6
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
7
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
8
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More