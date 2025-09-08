الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ

تعاقد باير ليفركوزن الألماني مع المدرب السابق لمنتخب الدنمارك لكرة القدم كاسبر هيولماند للاشراف عليه حتى 2027 خلفا للهولندي المقال من منصبه إريك تن هاغ، وذلك وفق ما أعلن الإثنين.



ونقل بيان النادي عن مديره الرياضي سيمون رولفيس قوله "يُسعدنا التعاقد مع كاسبر هيولماند الذي تابعنا مسيرته عن كثب لفترة طويلة"، مضيفا "لسنوات طويلة، عمل معنا أيضا مساعده في المنتخب الدنماركي إسماعيل كامينفورتي. حتى أن كاسبر نفسه أوصى باسماعيل شخصيا لنا في ذلك الوقت".



واعتبر أن "كاسبر هو الشخص المناسب لتطوير فريقنا الجديد ليصبح فريقا قويا مرة أخرى، ساعيا لتحقيق أكثر أهدافنا طموحا إن كان على الصعيدين المحلي أو الوطني".



وسيحل ابن الـ53 عاما خلفا لتن هاغ الذي أقيل من منصبه بعد مرحلتين فقط على بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، لتنتهي رحلته بسرعة قياسية بعدما بات أسرع مدرب يُقال في بداية موسم ضمن الـ"بوندسليغا".



وكُلّف المدرب الهولندي بالإشراف على عملية بناء جذرية في باير ليفركوزن بعد الفترة الأنجح في تاريخه، حيث حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2023-2024 بقيادة الإسباني شابي ألونسو الذي انتقل للاشراف على ريال مدريد.



وبعد تعيينه في الأول من تموز، استهل تن هاغ مشواره الجديد بخسارة ثقيلة أمام فلامنغو البرازيلي تحت 20 عاما (1-5) في مباراة ودية، ثم خسر المباراة الافتتاحية في الدوري أمام هوفنهايم 1-2 قبل التعادل في الثانية مع فيردر بريمن 3-3.



وبتعاقده مع ليفركوزن حتى صيف 2027، يعود هيولماند إلى مقاعد التدريب لأول مرة منذ تموز 2024 عندما قرر انهاء مشوار الأعوام الأربعة مع المنتخب الدنماركي والتخلي عن منصبه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا.



وكالة فرانس برس

