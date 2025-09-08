الأخبار
رياضة
تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخها
2025-09-08 | 14:00
تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخها
بلغت تونس نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة السابعة في تاريخها، بتغلبها الإثنين على مضيفتها غينيا الإستوائية بهدف 1-0 ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية.
وأصبح "نسور قرطاج" ثاني المنتخبات الإفريقية المتأهلة بعد المغرب من المجموعة الخامسة قبل جولتين من انتهاء التصفيات، والمنتخب العربي الثالث بعد الأردن من قارة آسيا.
وصرّح قائد المنتخب فرجاني ساسي "أتينا إلى هنا لانتزاع بطاقة التأهل والحمد لله نجحنا بتحقيق هذا الهدف، وهذا الأمر الأكثر أهمية".
ورفعت تونس التي يقودها المدرب سامي الطرابلسي، قائد المنتخب في مونديال 1998، رصيدها إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 10 نقاط عن ناميبيا التي لم تعد قادرة على اللحاق بمنافستها على الرغم من خوضها مباراة أقل.
وسبق لتونس أن تأهلت إلى المونديال ست مرات (1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022).
وتأمل تونس أن تحقق إنجازا شخصيا في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وواصل المنتخب المغربي سلسلة انتصاراته محققا الفوز السابع تواليا على حساب مضيفه الزامبي 2-0 على ملعب ليفي مواناواسا في مدينة ندولا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
