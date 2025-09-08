الأخبار
رياضة

بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ

2025-09-08 | 15:00
0min
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ

تعرض لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ "لإصابة طفيفة في العضلة السدادية الخارجية للفخذ الأيمن"، وفقا لما أعلن ناديه برشلونة الإسباني حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين.

وكان دي يونغ قد غادر معسكر منتخب بلاده الجمعة بعد ساعات قليلة من مشاركته في التعادل أمام بولندا 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث اضطر لترك مكانه في الدقيقة 83.

ومن الممكن أن يغيب لاعب الوسط عن مواجهة فالنسيا الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري، وهي أول مباراة لبرشلونة على أرضه هذا الموسم.

وينضم دي يونغ إلى لاعب الوسط الدولي غافي الذي يتلقى علاجا لركبته والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي المستبعد لثلاثة أسابيع بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال التمارين.

وكان دي يونغ، بعد تجاوزه مشكلات الكاحل، أنهى الموسم الماضي في حالة رائعة وشارك أساسيا في مباراتين من أصل ثلاث هذا الموسم في الدوري: الفوز على مايوركا 3-0 والتعادل مع رايو فايكانو 1-1.
 
وكالة فرانس برس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


