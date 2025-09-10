الأخبار
فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية
2025-09-10 | 02:12
شارك
2
min
فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية
بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، انطلقت في مدينة لاس فيغاس الأميركية فعاليات Grand Arrival، والتي تُعد أولى محطات أسبوع النزال الكبير المقرر إقامته يوم السبت 13 أيلول، على لقب بطولة العالم الموحّدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.
وشهدت الفعالية الظهور الرسمي الأول لنجمي الأمسية، المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز، والأميركي تيرينس كروفورد، حيث وصلا إلى لاس فيغاس والتقيا بجماهيرهما ووسائل الإعلام، وسط أجواء جسدت انطلاق العد التنازلي للمواجهة التاريخية التي يترقبها الملايين حول العالم.
وقد تحوّلت فعاليات Grand Arrival إلى منصة لفتت أنظار الجماهير من حول العالم، حيث أضفى حضورهم زخمًا كبيرًا على الحدث الذي غطته وسائل الإعلام العالمية ونقلته منصات الملاكمة الدولية باعتباره إعلانًا فعليًا لانطلاق العد التنازلي للحدث الأهم في عالم الملاكمة هذا العام.
ومن المقرر أن تتواصل الإثارة مع فعالية التدريبات المفتوحة "Public Workout"، التي تتيح للجماهير فرصة مشاهدة استعدادات الأبطال على الحلبة عن قرب، في محطة رئيسية تمهّد للمؤتمر الصحفي والوزن الرسمي قبل الليلة الحاسمة.
ويعكس تنظيم هذا النزال التاريخي تحت مظلة موسم الرياض 2025 البعد العالمي للموسم، الذي تجاوز حدود المملكة ليقدم فعاليات كبرى على الساحة الدولية، مؤكّدًا حضوره كأحد أبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم.
