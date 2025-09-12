مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

سيقام نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لعام 2027 على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد.



وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب أتلتيكو مدريد نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الإنكليزي على مواطنه توتنهام.



وتنافست العاصمة الإسبانية مع عاصمة أذربيجيان باكو لاحتضان النهائي، إلا أن الإتحاد القاري اختار مدريد إثر اجتماع للجنة التنفيذية في تيرانا.



وتجدر الإشارة الى أنّ نهائي النسخة المقبلة سيقام في بوادبست في 30 أيار 2026.



المصدر: فرانس برس