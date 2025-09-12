الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

2025-09-12 | 05:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

سيقام نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لعام 2027 على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد.

وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب أتلتيكو مدريد نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الإنكليزي على مواطنه توتنهام.

وتنافست العاصمة الإسبانية مع عاصمة أذربيجيان باكو لاحتضان النهائي، إلا أن الإتحاد القاري اختار مدريد إثر اجتماع للجنة التنفيذية في تيرانا.

وتجدر الإشارة الى أنّ نهائي النسخة المقبلة سيقام في بوادبست في 30 أيار 2026.

 المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

تستضيف

نهائي

أبطال

أوروبا

فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-08-28

تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2026... وهذه التفاصيل

LBCI
رياضة
2025-08-29

أربعة عروض نهائية لاستضافة بطولة أوروبا للسيدات 2029

LBCI
أخبار دولية
2025-07-07

الرئيس الإسرائيلي يستضيف وفدا من أئمة أوروبا

LBCI
أخبار دولية
09:13

السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7,3 مليار يورو للفترة 2026-2027

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-09-10

فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية

LBCI
رياضة
2025-09-08

بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ

LBCI
رياضة
2025-09-08

تصفيات مونديال 2026: تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخها

LBCI
رياضة
2025-09-08

بطولة السعودية: الاتحاد يتعاقد مع المالي دومبيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:16

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا ما بين الساعة 17.30 والساعة 19.00

LBCI
آخر الأخبار
02:17

الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
05:30

أميركا: الإتحاد الأوروبي يمكنه الإستغناء عن النفط والغاز الروسيين بشكل أسرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:52

تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ومقترح لتقديم مساعدات لغزة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:03

رئيس وزراء قطر يتهم إسرائيل بمحاولة عرقلة جهود السلام في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

Iphone 17... حديث الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
أخبار لبنان
12:38

اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:38

ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما

LBCI
اقتصاد
02:24

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
حال الطقس
01:53

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:02

تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More