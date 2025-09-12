مانشستر يونايتد أمام قضية غريبة: فقدان الأحذية الرياضية

أعلن نادي مانشستر يونايتد فتح تحقيق في حادثة غريبة تمثّلت بفقدان لاعباته أحذيتهن الرياضية أثناء توجه الفريق إلى النرويج لخوض مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا للسيدات، ما اضطر البعثة إلى التحرك بسرعة لتأمين بدائل.

وبحسب التقارير، اضطر الفريق إلى شراء أحذية جديدة وواقيات للساق من أحد المراكز التجارية المحلية قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الذهاب أمام فريق إس كي بران يوم الخميس، والتي انتهت بخسارة النادي الإنجليزي بنتيجة 1-0.

وقال صاحب المتجر أندريه غولورد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن النادي أنفق الآلاف من جنيهات الاسترليني لمعالجة الوضع.

وقال غولورد "نحن متجر كبير، لكن كان من حسن حظهم أن لدينا عددا كافيا من الأحذية المناسبة من حيث المقاسات في المخزون".

وتابع "لقد دفعوا ما بين 200 جنيه إسترليني (270 دولارا) و230 جنيها إسترلينيا لكل زوج من الأحذية، و30 جنيها لواقيات الساق".

وأضاف "سبق أن جاء إلينا بعض اللاعبين بشكل فردي لأنهم نسوا أحذيتهم، لكن لم يحدث أبدا أن جاء فريق كامل لهذا السبب".

وكالة فرانس برس