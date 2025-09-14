الأخبار
رياضة

ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية

2025-09-14 | 03:10
0min
ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت اف سي 0-3 الاحد، وفرض الالماني توماس مولر نفسه نجما لفريقه فانكوفر بتسجيله ثلاثية وقاده لفوز ساحق على ضيفه فيلادلفيا 7-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ولعب إنتر ميامي الذي انهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس، من دون مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريس الذي استهل عقوبة إيقاف لمدة ثلاث مباريات بعدما تسبب بشجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية في نهاية آب.

وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو بعد الخسارة "أنا قلق بالتأكيد. الخسارة 0-3. كنا نأمل في تقديم أداء جيد ومباراة جيدة بعد خسارة كأس الرابطتين. لم تكن الليلة التي تمنيناها وسنحاول التعافي سريعا".
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


