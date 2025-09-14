ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت اف سي 0-3 الاحد، وفرض الالماني توماس مولر نفسه نجما لفريقه فانكوفر بتسجيله ثلاثية وقاده لفوز ساحق على ضيفه فيلادلفيا 7-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم.



ولعب إنتر ميامي الذي انهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس، من دون مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريس الذي استهل عقوبة إيقاف لمدة ثلاث مباريات بعدما تسبب بشجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية في نهاية آب.



وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو بعد الخسارة "أنا قلق بالتأكيد. الخسارة 0-3. كنا نأمل في تقديم أداء جيد ومباراة جيدة بعد خسارة كأس الرابطتين. لم تكن الليلة التي تمنيناها وسنحاول التعافي سريعا".

وكالة فرانس برس