LBCI
LBCI
رياضة

تُوج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا... جيروم بواتنغ يعلن اعتزاله اللعب

2025-09-20 | 05:30
2min
تُوج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا... جيروم بواتنغ يعلن اعتزاله اللعب

أعلن المدافع الدولي الألماني السابق جيروم بواتنغ اعتزاله كرة القدم مساء الجمعة، وهو بطل كأس العالم 2014 والفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ (2013، 2020).

وشرح بواتنغ (37 عاما) في مقطع وداعي مدته 65 ثانية على حسابه على إنستغرام: "لعبت لفترة طويلة، لأندية كبيرة، ولبلدي. تعلمت، وفزت، وخسرت، ونضجت خلال كل ذلك. لقد منحتني كرة القدم الكثير، والآن حان وقت للقيام بشيء آخر. ليس لأنني مضطر، ولكن لأنني مستعد".

وأضاف "أنا ممتن للفرق والجماهير والأشخاص الذين دعموني. وقبل كل شيء، لعائلتي وأولادي. كانوا دائمًا إلى جانبي"، مرفقا صورا تذكر بمسيرته الاحترافية.

وُلد بواتنغ في برلين، وتكون في فريق هرتا برلين، ثم انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2011، بعد فترات قضاها في هامبورغ ومانشستر سيتي الانكليزي.

خاض بواتنغ 76 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وفاز معه بكأس العالم 2014 في البرازيل، وبلغ نصف نهائي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012 و2016.

في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية، برز بواتنغ أكثر خارج الملعب، حيث خضع لمحاكمة بتهمة عنف أسري ضد زوجته السابقة يعود إلى صيف عام 2018.

كما أدين في 2021 وفرضت عليه غرامة قدرها 1.8 مليون يورو في محاكمة أولية، ولم ينجح استئنافه لإلغاء الحكم حينها. لكنه فاز بعدها بطلب إعادة المحاكمة بعدما أقرت المحكمة بمخالفات شكلية، ما أوصله إلى إلغاء الحكم السابق لعدم وجود أدلة كافية، واكتفت المحكمة بإنذاره وفرض غرامة مشروطة قدرها 300 ألف يورو لا تُدفع إلا في حالة وجود إدانات جديدة.

وكالة فرانس برس
 
 
وكالة فرانس برس


آخر الأخبار

رياضة

جيروم بواتنغ

اعتزال

اللعب

رياضة

المدافع الألماني

كرة القدم

بطل كأس العالم

2014.

