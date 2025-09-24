الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"

2025-09-24 | 18:33
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"

أعلن النجم الألماني السابق في كرة المضرب، بوريس بيكر، عن ندمه في ما يخصّ الفوز ببطولة ويمبلدون بسن الـ17 لأنه فشل في التعامل مع سقف التوقعات المرتفع جرّاء فوزه بلقبه الأول في البطولات الكبرى.

والجدير بالذكر أن بيكر كان قد تغلب على كيفن كارن في نهائي البطولة الإنكليزية في عام 1985، ليصبح أصغر لاعب يُتوج بلقب البطولة في فئة الفردي.

ونجح الألماني المعروف بأسلوب لعبه المفعم بالجرأة، في تحقيق خمسة ألقاب غراند سلام أخرى، منها بطولة ويمبلدون في عامي 1986 و1989، بعد لقبه الأول المذهل.

وقال بيكر (57 عاما) في مقابلة مع بي بي سي سبورت الأربعاء "إذا تذكرت أي عبقري آخر، فعادة لا يصلون إلى عمر الخمسين بسبب التجارب والابتلاءات التي تلي ذلك".

وأضاف "مهما فعلت، ومهما ذهبت، ومهما تحدثت مع أي شخص، تصبح قصة عالمية. تصبح عنوانا رئيسا في بعض من أهم صحف الغد. وأنت فقط تحاول أن تنضج، تحاول أن تجد مكانك في هذا العالم".

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

النجم الألماني السابق

كرة المضرب

بوريس بيكر

ندم

الفوز

بطولة ويمبلدون

سن الـ17

فشل.

LBCI التالي
كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-01

في سن الـ73... نجم هوليوودي يدخل علاقة حب جديدة مع نجمة سابقة في بلاي بوي!

LBCI
رياضة
2025-07-17

التونسية أنس جابر تعلق مسيرتها في ملاعب كرة المضرب: "أريد أن أضع نفسي في المقام الأول"

LBCI
فنّ
2025-09-21

إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025

LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:58

حاملاً بيده سيفاً... كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي مؤديا رقصة "العرضة" التراثية (فيديو)

LBCI
رياضة
15:39

كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)

LBCI
رياضة
2025-09-23

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
رياضة
2025-09-23

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-05

كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش

LBCI
حال الطقس
2025-08-14

الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-03

موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:46

برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:33

حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:32

خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:13

مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:10

هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه

LBCI
أخبار دولية
19:06

خطة أميركية لإنهاء حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
19:04

جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:02

الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
19:01

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
اسرار
05:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
حال الطقس
07:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
خبر عاجل
18:22

ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
23:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
خبر عاجل
23:39

الرئيس عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا

LBCI
منوعات
16:22

في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
20:11

ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More