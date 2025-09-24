نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"

أعلن النجم الألماني السابق في كرة المضرب، بوريس بيكر، عن ندمه في ما يخصّ الفوز ببطولة ويمبلدون بسن الـ17 لأنه فشل في التعامل مع سقف التوقعات المرتفع جرّاء فوزه بلقبه الأول في البطولات الكبرى.

والجدير بالذكر أن بيكر كان قد تغلب على كيفن كارن في نهائي البطولة الإنكليزية في عام 1985، ليصبح أصغر لاعب يُتوج بلقب البطولة في فئة الفردي.

ونجح الألماني المعروف بأسلوب لعبه المفعم بالجرأة، في تحقيق خمسة ألقاب غراند سلام أخرى، منها بطولة ويمبلدون في عامي 1986 و1989، بعد لقبه الأول المذهل.

وقال بيكر (57 عاما) في مقابلة مع بي بي سي سبورت الأربعاء "إذا تذكرت أي عبقري آخر، فعادة لا يصلون إلى عمر الخمسين بسبب التجارب والابتلاءات التي تلي ذلك".

وأضاف "مهما فعلت، ومهما ذهبت، ومهما تحدثت مع أي شخص، تصبح قصة عالمية. تصبح عنوانا رئيسا في بعض من أهم صحف الغد. وأنت فقط تحاول أن تنضج، تحاول أن تجد مكانك في هذا العالم".

وكالة فرانس برس