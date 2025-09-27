كريس خوريس وجاين عبود يرفعان اسم لبنان عاليا في Grand Prix Europe Serbia للتيكواندو

مرة جديدة تحقق رياضة التيكواندو اللبنانية نتائج متقدمة في المباريات الدولية، فقد شارك لاعبان وعادا بميداليتين.

وفي التفاصيل، شاركت بعثة منتخب لبنان في التايكواندو المؤلفة من مدرب المنتخب الايراني بطل العالم السابق فرزاد عبدالله واللاعبة جاين عبود واللاعب كريس خوري في "الجائزة الاوروبية الكبرى لصربيا".

وحصدت عبود الميدالية الفضية، اما خوري فنال البرونزية، وذلك بعدما خاضا عدة جولات حيث "قاتلا بشراسة".

وشارك في البطولة الدولية أفضل 32 لاعبا ولاعبة بالعالم في فئتهم ومن بينهم خوري وعبود.

وعند انتهاء المباراة اتصل رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة بأعضاء البعثة وهنأهم على النتائج المشرفة التي حققوها واثنى على جهودهم لرفع اسم لبنان عاليا.