الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

سون يقود لوس أنجلوس إلى الفوز وتعادل مُحبط لإنتر ميامي

2025-09-28 | 06:13
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سون يقود لوس أنجلوس إلى الفوز وتعادل مُحبط لإنتر ميامي

قاد المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بتسجيله هدفين، وزميله الغابوني دينيس بوانغا بإضافة آخر، فريق لوس أنجلوس أف سي للفوز الرابع تواليا ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، من بوابة مضيفه سانت لويس سيتي 3-0 السبت.

ووصل بوانغا إلى هدفه الثالث والعشرين هذا الموسم، متخلفا بهدف واحد فقط عن متصدر ترتيب الهدافين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم ينجح بهزّ الشباك في تعادل إنتر ميامي أمام تورونتو 1-1.

وسجّل سون قائد توتنهام الإنكليزي السابق الذي انضم إلى لوس أنجلوس في صفقة قياسية مقابل 26 مليون دولار، هدفه الثامن في ثماني مباريات، مشكّلا مع بوانغا شراكة هجومية رائعة.

وأضاف سون الهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، مستفيدا من تمريرة حاسمة للأوكراني أرتيم سمولياكوف، فانطلق إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيمناه عجز عنها الحارس السويسري للمضيف رومان بوركي.

وعزّز الكوري الجنوبي غلّته في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من وسط المنطقة إثر تبادل للكرة مع سمولياكوف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبهذا الانتصار، عزّز لوس أنجلوس مركزه الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، وقد ضمن بالفعل بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وفي المقابل، دخل ميسي مواجهة تورونتو وهو في قمة مستواه، محرزا خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها مع ميامي، لكنه رغم خلقه العديد من الفرص الواعدة، اصطدم ببراعة حارس مرمى المضيف شون جونسون الذي منعه من مواصلة تألقه.

وواصل ميامي ضغطه بحثا عن الانتصار، بيد أن جونسون تصدى ببراعة لمحاولتين خطيرتين من ميسي.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب ميامي "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. كنا الأكثر خلقا للفرص الخطيرة خلال المباراة. أعتقد أن حارس مرماهم هو رجل المباراة".

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

أنجلوس

الفوز

وتعادل

مُحبط

لإنتر

ميامي

كريس خوريس وجاين عبود يرفعان اسم لبنان عاليا في Grand Prix Europe Serbia للتيكواندو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-08-28

ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

LBCI
رياضة
2025-08-21

كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي

LBCI
فنّ
2025-09-03

"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري

LBCI
فنّ
2025-08-28

جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة رسمية في لوس أنجلوس (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:00

كريس خوريس وجاين عبود يرفعان اسم لبنان عاليا في Grand Prix Europe Serbia للتيكواندو

LBCI
رياضة
2025-09-24

نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"

LBCI
رياضة
2025-09-24

حاملاً بيده سيفاً... كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي مؤديا رقصة "العرضة" التراثية (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-09-24

كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-09-24

لا تتجاهلوا تقرحات القدم... قد تكون علامة لمرض يهدد صحتكم!

LBCI
أخبار دولية
07:12

العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
آخر الأخبار
02:41

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض

LBCI
آخر الأخبار
04:06

حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:12

العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:10

الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم

LBCI
أخبار لبنان
06:46

الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:45

حسين الحاج حسن: السلاح باق!

LBCI
أخبار لبنان
16:32

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
15:12

براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:07

مأساة جديدة على طرقات لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:43

قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها

LBCI
حال الطقس
02:47

الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية

LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
خبر عاجل
01:12

تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:56

السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد

LBCI
خبر عاجل
05:18

نعيم قاسم استقبل ‏لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
15:01

المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More