الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
سون يقود لوس أنجلوس إلى الفوز وتعادل مُحبط لإنتر ميامي
2025-09-28 | 06:13
شارك
2
min
سون يقود لوس أنجلوس إلى الفوز وتعادل مُحبط لإنتر ميامي
قاد المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بتسجيله هدفين، وزميله الغابوني دينيس بوانغا بإضافة آخر، فريق لوس أنجلوس أف سي للفوز الرابع تواليا ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، من بوابة مضيفه سانت لويس سيتي 3-0 السبت.
ووصل بوانغا إلى هدفه الثالث والعشرين هذا الموسم، متخلفا بهدف واحد فقط عن متصدر ترتيب الهدافين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم ينجح بهزّ الشباك في تعادل إنتر ميامي أمام تورونتو 1-1.
وسجّل سون قائد توتنهام الإنكليزي السابق الذي انضم إلى لوس أنجلوس في صفقة قياسية مقابل 26 مليون دولار، هدفه الثامن في ثماني مباريات، مشكّلا مع بوانغا شراكة هجومية رائعة.
وأضاف سون الهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، مستفيدا من تمريرة حاسمة للأوكراني أرتيم سمولياكوف، فانطلق إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيمناه عجز عنها الحارس السويسري للمضيف رومان بوركي.
وعزّز الكوري الجنوبي غلّته في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من وسط المنطقة إثر تبادل للكرة مع سمولياكوف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وبهذا الانتصار، عزّز لوس أنجلوس مركزه الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، وقد ضمن بالفعل بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".
وفي المقابل، دخل ميسي مواجهة تورونتو وهو في قمة مستواه، محرزا خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها مع ميامي، لكنه رغم خلقه العديد من الفرص الواعدة، اصطدم ببراعة حارس مرمى المضيف شون جونسون الذي منعه من مواصلة تألقه.
وواصل ميامي ضغطه بحثا عن الانتصار، بيد أن جونسون تصدى ببراعة لمحاولتين خطيرتين من ميسي.
وقال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب ميامي "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. كنا الأكثر خلقا للفرص الخطيرة خلال المباراة. أعتقد أن حارس مرماهم هو رجل المباراة".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
أنجلوس
الفوز
وتعادل
مُحبط
لإنتر
ميامي
كريس خوريس وجاين عبود يرفعان اسم لبنان عاليا في Grand Prix Europe Serbia للتيكواندو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-28
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين
رياضة
2025-08-28
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين
0
رياضة
2025-08-21
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
رياضة
2025-08-21
كأس الرابطتين: سواريس يقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي بغياب ميسي
0
فنّ
2025-09-03
"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري
فنّ
2025-09-03
"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري
0
فنّ
2025-08-28
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة رسمية في لوس أنجلوس (صور)
فنّ
2025-08-28
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة رسمية في لوس أنجلوس (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
15:00
كريس خوريس وجاين عبود يرفعان اسم لبنان عاليا في Grand Prix Europe Serbia للتيكواندو
رياضة
15:00
كريس خوريس وجاين عبود يرفعان اسم لبنان عاليا في Grand Prix Europe Serbia للتيكواندو
0
رياضة
2025-09-24
نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"
رياضة
2025-09-24
نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"
0
رياضة
2025-09-24
حاملاً بيده سيفاً... كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي مؤديا رقصة "العرضة" التراثية (فيديو)
رياضة
2025-09-24
حاملاً بيده سيفاً... كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي مؤديا رقصة "العرضة" التراثية (فيديو)
0
رياضة
2025-09-24
كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)
رياضة
2025-09-24
كريم جعفر أول لبناني ينضم إلى رايو فايكانو الإسباني (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-09-24
لا تتجاهلوا تقرحات القدم... قد تكون علامة لمرض يهدد صحتكم!
صحة وتغذية
2025-09-24
لا تتجاهلوا تقرحات القدم... قد تكون علامة لمرض يهدد صحتكم!
0
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
آخر الأخبار
02:41
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض
آخر الأخبار
02:41
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض
0
آخر الأخبار
04:06
حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة
آخر الأخبار
04:06
حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
0
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
0
أخبار لبنان
03:45
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
أخبار لبنان
03:45
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
0
أخبار لبنان
16:32
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
أخبار لبنان
16:32
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
0
أخبار لبنان
15:12
براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
15:12
براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
2
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
3
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
4
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
5
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
6
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
7
خبر عاجل
05:18
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
خبر عاجل
05:18
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
8
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More