سون يقود لوس أنجلوس إلى الفوز وتعادل مُحبط لإنتر ميامي

قاد المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بتسجيله هدفين، وزميله الغابوني دينيس بوانغا بإضافة آخر، فريق لوس أنجلوس أف سي للفوز الرابع تواليا ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، من بوابة مضيفه سانت لويس سيتي 3-0 السبت.



ووصل بوانغا إلى هدفه الثالث والعشرين هذا الموسم، متخلفا بهدف واحد فقط عن متصدر ترتيب الهدافين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم ينجح بهزّ الشباك في تعادل إنتر ميامي أمام تورونتو 1-1.



وسجّل سون قائد توتنهام الإنكليزي السابق الذي انضم إلى لوس أنجلوس في صفقة قياسية مقابل 26 مليون دولار، هدفه الثامن في ثماني مباريات، مشكّلا مع بوانغا شراكة هجومية رائعة.



وأضاف سون الهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، مستفيدا من تمريرة حاسمة للأوكراني أرتيم سمولياكوف، فانطلق إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيمناه عجز عنها الحارس السويسري للمضيف رومان بوركي.



وعزّز الكوري الجنوبي غلّته في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من وسط المنطقة إثر تبادل للكرة مع سمولياكوف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبهذا الانتصار، عزّز لوس أنجلوس مركزه الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، وقد ضمن بالفعل بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".



وفي المقابل، دخل ميسي مواجهة تورونتو وهو في قمة مستواه، محرزا خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها مع ميامي، لكنه رغم خلقه العديد من الفرص الواعدة، اصطدم ببراعة حارس مرمى المضيف شون جونسون الذي منعه من مواصلة تألقه.



وواصل ميامي ضغطه بحثا عن الانتصار، بيد أن جونسون تصدى ببراعة لمحاولتين خطيرتين من ميسي.



وقال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب ميامي "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. كنا الأكثر خلقا للفرص الخطيرة خلال المباراة. أعتقد أن حارس مرماهم هو رجل المباراة".



