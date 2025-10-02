الأخبار
رياضة

مونديال 2026: تورام ينضم الى قائمة الغائبين عن تشكيلة فرنسا

2025-10-02 | 05:26
0min
مونديال 2026: تورام ينضم الى قائمة الغائبين عن تشكيلة فرنسا

يتجه ماركوس تورام للغياب عن مواجهتي فرنسا أمام أذربيجان وأيسلندا في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في كرة القدم بعد أن كشف ناديه إنتر الايطالي عن إصابة عضلية تعرض لها.

وتألق تورام خلال فوز انتر الإيطالي على سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا 3-0 الثلاثاء، إلا أنّه تعرض لكدمة قبل وقت قصير من تمريرته بكعب القدم والتي أنتجت الهدف الثالث للفريق الإيطالي.

وقال إنتر الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي، إن الفحوصات التي أُجريت الأربعاء أظهرت إصابة اللاعب بشد عضلي في العضلة الخلفية اليسرى، مضيفا أن حالته ستُعاد تقييمها الأسبوع المقبل.

كذلك، سيغيب تورام عن مباراة إنتر المقبلة في الدوري أمام كريمونيزي السبت على ملعب سان سيرو، وسط تقارير إعلامية إيطالية تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قد يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر.

المصدر: فرانس برس
 
 
LBCI
رياضة
05:56

عودة فينيسيوس ورودريغو الى تشكيلة البرازيل

LBCI
رياضة
2025-09-28

سون يقود لوس أنجلوس إلى الفوز وتعادل مُحبط لإنتر ميامي

LBCI
رياضة
2025-09-27

كريس خوريس وجاين عبود يرفعان اسم لبنان عاليا في Grand Prix Europe Serbia للتيكواندو

LBCI
رياضة
2025-09-24

نجم كرة مضرب سابق يعترف: "أندم على فوزي ببطولة ويمبلدون في سن الـ17"

