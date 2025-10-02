الأخبار
رياضة
عودة فينيسيوس ورودريغو الى تشكيلة البرازيل
2025-10-02 | 05:56
0
min
عودة فينيسيوس ورودريغو الى تشكيلة البرازيل
أعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استدعاء ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو الى تشكيلة المنتخب البرازيلي استعدادا للمواجهتين الوديتين امام كوريا الجنوبية واليابان.
وغاب فينيسيوس عن آخر مباراة للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوليفيا في أيلول الماضي من أجل الراحة، في حين استُبعد رودريغو بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم مع ريال مدريد.
وقال أنشيلوتي "رودريغو عاد، لأنه حتى وإن لم يشارك كثيرا، فإنه يقدم أداءً جيدا في كل مرة يدخل فيها إلى أرض الملعب".
وفي المقابل، لا يزال نيمار ينتظر مشاركته الدولية الأولى منذ تشرين الأول 2023، حيث سيغيب هدّاف البرازيل التاريخي عن الملاعب حتى تشرين الثاني على الأقل بسبب إصابة في الفخذ.
كذلك، استدعى أنشيلوتي مدافع ريال إيدر ميليتاو بعدما غاب لفترة طويلة بداعي الإصابة.
ومنح أنشيلوتي دعوة مفاجئة للمهاجم إيغور جيزوس الذي سجّل أربعة أهداف في مشاركتين أساسيتين مع نوتنغهام فوريست الإنكليزي منذ انضمامه اليه من بوتافوغو.
المصدر: فرانس برس
