"شكراً لكرة القدم"... جوردي ألبا يعلن اعتزاله في نهاية الموسم

أعلن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا اليوم الثلاثاء اعتزاله كرة القدم نهائيا في نهاية موسم الدوري الأميركي.



وقال ألبا في شريط فيديو مصور عبر حسابه على انستغرام "أعلنها عن قناعة تامة وعن شعور كبير بالفرح لأنني أعتقد أنني بذلت كل ما لديّ وحان الوقت لفتح فصل جديد".



وتابع "كرة القدم كانت وستبقى دائما جزءا أساسيا في حياتي. شكرا لكرة القدم، شكرا للجميع".



المصدر: فرانس برس