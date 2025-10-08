البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو يكشف عن إصابته بالسرطان

كشف لاعب الوسط البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو الثلاثاء أنه مصاب بسرطان الغدة الدرقية، الأمر الذي أثار موجة من رسائل الدعم لنجم فريق باهيا.



وأوضح ريبيرو، البالغ من العمر 36 عاما، أنه خضع لعملية جراحية الإثنين.



وقال في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "كل شيء سار على ما يرام، الحمد لله. أنا الآن في مرحلة التعافي، بإيمان ودعم عائلتي وجميعكم".



وكان لاعب الوسط الهجومي قد شارك الأحد مع باهيا في الفوز على فلامنغو 1-0، النادي الذي أحرز معه لقب كأس ليبرتادوريس مرتين.



وعبّرت أندية برازيلية عدة، من بينها فلامنغو، عن تضامنها مع ريبيرو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

