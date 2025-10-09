عند عودتها من بطولة العالم... توقيف بطلة سباحة بعد حادثة سرقة في المطار!

أعلنت السلطات في سنغافورة إيقاف السباحتين الإيطاليتين بينيديتا بيلاتو وكيارا تارانتينو لمدة 90 يومًا، بعدما ضُبطتا وهما تحاولان سرقة مستحضرات تجميل من أحد متاجر مطار سنغافورة.

وضُبط الثنائي متلبستين عند عودتهما من بطولة العالم هذا العام، حيث نالت بيلاتو الميدالية البرونزية في سباق 50 مترا صدرا.

وعلّق الاتحاد الإيطالي للسباحة في بيان "نظرا للحقائق التي كشفتها التحقيقات، وبالنظر إلى تعاون اللاعبتين واعترافهما بمسؤوليتهما، قرر الادعاء في الاتحاد الإيطالي للسباحة إيقافهما عن جميع الأنشطة لمدة 90 يوما اعتبارا من اليوم".

ولن تتمكن كلّ من بيلاتو (20 عاما) وكيارا تارانتينو (23 عاما) من المشاركة في بطولة أوروبا للمسافات القصيرة المقررة في كانون الأول المقبل في بولندا.

وكانت شرطة سنغافورة اعتقلتهما في 14 آب بعد سرقتهما منتجين تجميليين من متجر السوق الحرة في مطار سنغافورة.

سُمح لهما بالعودة إلى بلدهما بعدها بستة أيام إثر تدخل السلطات الإيطالية.

وقالت بيلاتو لاحقا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها "تورطت في هذه السرقة بشكل لم يكن بإرادتها"، مضيفةً "أستخلص من هذه التجربة دروسا عظيمة عن الحذر، والمسؤولية الفردية، وقيمة الأشخاص المحيطين بي".

وكالة فرانس برس