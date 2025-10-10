منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)

غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئات إلى مدينة الخبر في السعودية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا – الصين 2026.



ويأمل المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية تعزز حضوره القاري وتؤهله إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب لبنان للناشئات دون 17 عاماً، بقيادة المدير الفني جوزيف معوض، قد أعلن القائمة النهائية المؤلفة من 22 لاعبة، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2026 التي تستضيفها الصين، حيث تُقام منافسات المجموعة الثانية بين 13 و17 تشرين الأول 2025 في مدينة الخبر السعودية.