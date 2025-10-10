الأخبار
LBCI
LBCI
رياضة

منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)

2025-10-10 | 16:42
0min
منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)

غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئات إلى مدينة الخبر في السعودية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا – الصين 2026.

ويأمل المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية تعزز حضوره القاري وتؤهله إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب لبنان للناشئات دون 17 عاماً، بقيادة المدير الفني جوزيف معوض، قد أعلن القائمة النهائية المؤلفة من 22 لاعبة، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2026 التي تستضيفها الصين، حيث تُقام منافسات المجموعة الثانية بين 13 و17 تشرين الأول 2025 في مدينة الخبر السعودية.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

منتخب الناشئات

لبنان

رياضة

سفر

بطولة آسيا

الصين

السعودية.

