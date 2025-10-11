الأخبار
رياضة

مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله

2025-10-11 | 05:03
0min
مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله

تعرّض قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي لإصابة جديدة بكاحله الأيمن، خلال مواجهة أذربيجان يوم الجمعة الماضي في تصفيات مونديال 2026، وسيغيب عن رحلة فريقه إلى أيسلندا

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي "لن يكون كيليان مبابي قادرا على اللعب يوم الاثنين أمام أيسلندا".

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن مبابي "عاد ليكون بتصرف فريقه، ولن يستبدل بلاعب آخر".

وكان مبابي قد عانى سابقا من إصابة في الكاحل الأيمن مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وتلقى ضربتين خلال الفوز على أذربيجان (3-0)، في مباراة سجل فيها الهدف الافتتاحي قبل أن يُستبدل قبل نهايتها.

المصدر: فرانس برس
 
 
المصدر: فرانس برس


