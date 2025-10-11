الأخبار
رياضة
مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله
2025-10-11 | 05:03
0
min
مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله
تعرّض قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي لإصابة جديدة بكاحله الأيمن، خلال مواجهة أذربيجان يوم الجمعة الماضي في تصفيات مونديال 2026، وسيغيب عن رحلة فريقه إلى أيسلندا
وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي "لن يكون كيليان مبابي قادرا على اللعب يوم الاثنين أمام أيسلندا".
وأوضح الاتحاد الفرنسي أن مبابي "عاد ليكون بتصرف فريقه، ولن يستبدل بلاعب آخر".
وكان مبابي قد عانى سابقا من إصابة في الكاحل الأيمن مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وتلقى ضربتين خلال الفوز على أذربيجان (3-0)، في مباراة سجل فيها الهدف الافتتاحي قبل أن يُستبدل قبل نهايتها.
المصدر: فرانس برس
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)
رياضة
2025-10-07
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
رياضة
2025-10-07
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
0
أخبار لبنان
2025-09-18
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
2025-09-18
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
0
أخبار دولية
2025-09-24
الجيش الاسرائيلي: تعرض جندي الى اطلاق نار واصابته بجروح خطيرة
أخبار دولية
2025-09-24
الجيش الاسرائيلي: تعرض جندي الى اطلاق نار واصابته بجروح خطيرة
0
أخبار دولية
2025-09-09
أسطول الصمود مصمم على الابحار نحو غزة بعد إعلان تعرضه لهجوم
أخبار دولية
2025-09-09
أسطول الصمود مصمم على الابحار نحو غزة بعد إعلان تعرضه لهجوم
0
رياضة
16:42
منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)
رياضة
16:42
منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)
0
رياضة
2025-10-09
عند عودتها من بطولة العالم... توقيف بطلة سباحة بعد حادثة سرقة في المطار!
رياضة
2025-10-09
عند عودتها من بطولة العالم... توقيف بطلة سباحة بعد حادثة سرقة في المطار!
0
رياضة
2025-10-08
لتغيّبه عن اختبارات المنشطات... عقوبة بانتظار نجم الفنون القتالية ماكغريغور
رياضة
2025-10-08
لتغيّبه عن اختبارات المنشطات... عقوبة بانتظار نجم الفنون القتالية ماكغريغور
0
رياضة
2025-10-08
البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو يكشف عن إصابته بالسرطان
رياضة
2025-10-08
البرازيلي الدولي إيفرتون ريبيرو يكشف عن إصابته بالسرطان
0
أخبار دولية
02:28
إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل...ورفع حال الطوارئ خشية اندلاع صدامات
أخبار دولية
02:28
إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل...ورفع حال الطوارئ خشية اندلاع صدامات
0
أخبار دولية
03:31
ترامب "بصحة ممتازة" بعد إجرائه فحصه الطبي الروتيني
أخبار دولية
03:31
ترامب "بصحة ممتازة" بعد إجرائه فحصه الطبي الروتيني
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أخبار لبنان
2025-09-18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-09-18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
0
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
0
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
0
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
0
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
1
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
2
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
3
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
4
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
5
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
7
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
8
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
