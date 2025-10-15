بعد فوز منتخبه على البرازيل... هذا ما قاله مدرب اليابان مورياسو: "ثمرة عمل على مدى عقود"

رأى مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم هاجيمي مورياسو أن الفوز الودي التاريخي الذي حققه "الساموراي الأزرق" الثلاثاء على نظيره البرازيلي 3-2، كان ثمرة عمل على مدى عقود من الزمن، مشجعا لاعبيه على استخدامه كنقطة انطلاق نحو الفوز بكأس العالم.



فاجأت اليابان مضيفتها البرازيل بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتحول تخلفها بهدفين في طوكيو إلى فوز تاريخي هو الأول لها على أبطال العالم خمس مرات في 14 مباراة.



وأعرب مورياسو عن سعادته بلاعبيه لنجاحهم أخيرا في تحقيق الفوز المنتظر، مشيدا أيضا بالتشكيلات اليابانية التي مهدت الطريق لتحقيق هذا الانتصار التاريخي.



وكانت قد فازت اليابان على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022 في قطر قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ثمن النهائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ورفع مورياسو التحدي بقوله إن اليابان تطمح للفوز بكأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وحثّ لاعبيه على مواصلة التحسن، مرحبا بدفعة الثقة التي تلقوها قبل قرابة على انطلاق النهائيات العالمية.





