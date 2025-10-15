الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد فوز منتخبه على البرازيل... هذا ما قاله مدرب اليابان مورياسو: "ثمرة عمل على مدى عقود"
2025-10-15 | 04:20
شارك
0
min
بعد فوز منتخبه على البرازيل... هذا ما قاله مدرب اليابان مورياسو: "ثمرة عمل على مدى عقود"
رأى مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم هاجيمي مورياسو أن الفوز الودي التاريخي الذي حققه "الساموراي الأزرق" الثلاثاء على نظيره البرازيلي 3-2، كان ثمرة عمل على مدى عقود من الزمن، مشجعا لاعبيه على استخدامه كنقطة انطلاق نحو الفوز بكأس العالم.
فاجأت اليابان مضيفتها البرازيل بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتحول تخلفها بهدفين في طوكيو إلى فوز تاريخي هو الأول لها على أبطال العالم خمس مرات في 14 مباراة.
وأعرب مورياسو عن سعادته بلاعبيه لنجاحهم أخيرا في تحقيق الفوز المنتظر، مشيدا أيضا بالتشكيلات اليابانية التي مهدت الطريق لتحقيق هذا الانتصار التاريخي.
وكانت قد فازت اليابان على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022 في قطر قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ثمن النهائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ورفع مورياسو التحدي بقوله إن اليابان تطمح للفوز بكأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وحثّ لاعبيه على مواصلة التحسن، مرحبا بدفعة الثقة التي تلقوها قبل قرابة على انطلاق النهائيات العالمية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
منتخبه
البرازيل...
اليابان
مورياسو:
"ثمرة
عقود"
التالي
سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-21
الخارجية الإسرائيلية: قادة حماس أنفسهم يقولون علنا إن هذا الاعتراف ثمرة لمجزرة السابع من أكتوبر
آخر الأخبار
2025-09-21
الخارجية الإسرائيلية: قادة حماس أنفسهم يقولون علنا إن هذا الاعتراف ثمرة لمجزرة السابع من أكتوبر
0
آخر الأخبار
2025-10-13
القسام: ما تم التوصل إليه من إتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه
آخر الأخبار
2025-10-13
القسام: ما تم التوصل إليه من إتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه
0
رياضة
06:00
سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028
رياضة
06:00
سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028
0
أخبار لبنان
2025-10-02
البستاني: مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد وقانون حماية المستهلك سوف يصدر قريبًا
أخبار لبنان
2025-10-02
البستاني: مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد وقانون حماية المستهلك سوف يصدر قريبًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
06:00
سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028
رياضة
06:00
سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028
0
رياضة
2025-10-11
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
رياضة
2025-10-11
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
0
رياضة
2025-10-11
مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله
رياضة
2025-10-11
مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله
0
رياضة
2025-10-10
منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)
رياضة
2025-10-10
منتخب لبنان للناشئات يتوجه إلى السعودية استعدادًا لتصفيات كأس آسيا (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-10-09
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
2025-10-09
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
0
أخبار لبنان
2025-09-04
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
2025-09-04
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
0
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
0
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:10
مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)
3
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
4
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
5
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
6
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
حال الطقس
02:46
الطقس مستقر وهذه تفاصيله...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم
8
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
03:21
إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More