ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه إلى الفوز على ناشفيل 5-2 السبت والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" قرّبته من حسم جائزة الحذاء الذهبي.



ودخل النجم الأرجنتيني اليوم الأخير من الموسم المنتظم وهو متصدر جدول الهدافين برصيد 26 هدفا، بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجلوس أف سي.



وعزز ميسي حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية، بعد أداء استثنائي ساعد ميامي على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية.



وسيلتقي إنتر ميامي مع الفريق نفسه، ناشفيل، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي التي تنطلق في 24 تشرين الأول، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".