رياضة
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
2025-10-19 | 04:00
شارك
0
min
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه إلى الفوز على ناشفيل 5-2 السبت والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" قرّبته من حسم جائزة الحذاء الذهبي.
ودخل النجم الأرجنتيني اليوم الأخير من الموسم المنتظم وهو متصدر جدول الهدافين برصيد 26 هدفا، بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجلوس أف سي.
وعزز ميسي حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية، بعد أداء استثنائي ساعد ميامي على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية.
وسيلتقي إنتر ميامي مع الفريق نفسه، ناشفيل، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي التي تنطلق في 24 تشرين الأول، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
"هاتريك"...
ويقترب
جائزة
الحذاء
الذهبي
من برازيلي إلى آخر... بطل العالم السابق ينتقد نيمار: "ليس قدوة لأحد"
السابق
0
آخر الأخبار
2025-09-22
عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
آخر الأخبار
2025-09-22
عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
0
فنّ
2025-09-21
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
فنّ
2025-09-21
هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025
0
آخر الأخبار
2025-09-21
نتنياهو: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية "للإرهاب"
آخر الأخبار
2025-09-21
نتنياهو: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية "للإرهاب"
0
رياضة
2025-09-14
ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية
رياضة
2025-09-14
ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية
0
رياضة
15:15
من برازيلي إلى آخر... بطل العالم السابق ينتقد نيمار: "ليس قدوة لأحد"
رياضة
15:15
من برازيلي إلى آخر... بطل العالم السابق ينتقد نيمار: "ليس قدوة لأحد"
0
رياضة
15:00
بعد التأهّل التاريخي... استقبال شعبي لناشئات الأرز في مطار بيروت (صور)
رياضة
15:00
بعد التأهّل التاريخي... استقبال شعبي لناشئات الأرز في مطار بيروت (صور)
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
2025-10-15
العدّ التنازلي لمونديال 2026... وفيفا يراقب جهوزية المدن
رياضة
2025-10-15
العدّ التنازلي لمونديال 2026... وفيفا يراقب جهوزية المدن
0
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
0
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
2025-09-26
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
0
أخبار لبنان
2025-10-13
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
2025-10-13
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
0
أمن وقضاء
2025-10-10
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
أمن وقضاء
2025-10-10
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
0
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:08
خرق اتفاق انهاء الحرب في غزة... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
تقارير نشرة الاخبار
07:01
في الفاتيكان... تقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان
0
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها
أخبار لبنان
06:41
جعجع: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها
0
أخبار لبنان
05:47
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
أخبار لبنان
05:47
وزير الصناعة: مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب
0
أخبار لبنان
04:19
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
أخبار لبنان
04:19
باسيل: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
0
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
03:26
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
0
أخبار لبنان
02:15
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
أخبار لبنان
02:15
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
1
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
2
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
3
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
أمن وقضاء
05:00
محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر
4
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
03:49
الرئيس عون التقى الراعي في روما... وهذا ما جرى بحثه
5
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
6
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
06:11
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
7
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
أخبار دولية
05:51
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
8
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان
أمن وقضاء
03:38
أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان
