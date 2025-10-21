الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بطولة إنكلترا: شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست
2025-10-21 | 05:30
شارك
0
min
بطولة إنكلترا: شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست
عُيّن شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست الإنكليزي لكرة القدم بدلا من الأسترالي انج بوستيكوغلو المقال من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.
وكان دايش عاطلا عن العمل منذ إقالته من تدريب ايفرتون في كانون الثاني الماضي بعد عامين في منصبه.
وسبق له الاشراف على واتفورد وبيرنلي، وخاض أكثر من 330 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز كمدرب.
ووقع دايش عقدا حتى صيف 2027 بحسب بيان النادي الذي جاء فيه "بنى دايك فرقا تتميز بتنظيمها الدفاعي وقوتها في الكرات الثابتة، وهي صفات تتوافق تماما مع سمات الفريق الحالي وهوية النادي الكروية".
ويعول مالك نوتنغهام رجل الأعمال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس على المدرب الجديد لتصحيح مسار الفريق، الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري حاليا.
وسيخوض دايش أول مباراة رسمية له مع نوتنغهام فوريست الخميس على أرض فريقه الجديد في "يوروبا ليغ" ضد بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ملعب بورنموث صاحب المركز الثالث حاليا لمواجهته الأحد المقبل في الدوري الممتاز.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
إنكلترا:
مدربا
جديدا
لنوتنغهام
فوريست
التالي
انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031
ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-09-08
الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ
رياضة
2025-09-08
الدنماركي هيولماند مدربا جديدا لباير ليفركوزن خلفا لتن هاغ
0
رياضة
2025-10-15
سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028
رياضة
2025-10-15
سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
0
رياضة
2025-10-07
بطولة إسبانيا... أتلتيكو يعيّن أليماني مديرا للكرة
رياضة
2025-10-07
بطولة إسبانيا... أتلتيكو يعيّن أليماني مديرا للكرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
09:30
رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع
رياضة
09:30
رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع
0
رياضة
08:30
انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031
رياضة
08:30
انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031
0
رياضة
04:00
ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين
رياضة
04:00
ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين
0
رياضة
2025-10-19
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
رياضة
2025-10-19
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
0
أخبار لبنان
15:08
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
15:08
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-09-12
اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة
آخر الأخبار
2025-09-12
اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة
0
أمن وقضاء
05:26
تعميم صورة المفقود عيسى علي الجراش...
أمن وقضاء
05:26
تعميم صورة المفقود عيسى علي الجراش...
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
0
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
0
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
0
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
0
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
2
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
3
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
4
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
5
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
8
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More