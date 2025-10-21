بطولة إنكلترا: شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست

عُيّن شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست الإنكليزي لكرة القدم بدلا من الأسترالي انج بوستيكوغلو المقال من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.



وكان دايش عاطلا عن العمل منذ إقالته من تدريب ايفرتون في كانون الثاني الماضي بعد عامين في منصبه.



وسبق له الاشراف على واتفورد وبيرنلي، وخاض أكثر من 330 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز كمدرب.



ووقع دايش عقدا حتى صيف 2027 بحسب بيان النادي الذي جاء فيه "بنى دايك فرقا تتميز بتنظيمها الدفاعي وقوتها في الكرات الثابتة، وهي صفات تتوافق تماما مع سمات الفريق الحالي وهوية النادي الكروية".



ويعول مالك نوتنغهام رجل الأعمال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس على المدرب الجديد لتصحيح مسار الفريق، الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري حاليا.



وسيخوض دايش أول مباراة رسمية له مع نوتنغهام فوريست الخميس على أرض فريقه الجديد في "يوروبا ليغ" ضد بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ملعب بورنموث صاحب المركز الثالث حاليا لمواجهته الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

وكالة فرانس برس