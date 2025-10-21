انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031

أكدت رئيسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم سيندي بارلو كون الاثنين انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا إلى ملف بلادها لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031.



وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو قد أعلن أن الولايات المتحدة تقدمت بالملف الوحيد لاستضافة البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا.



وفي حفل إطلاق رسمي للملف في نيويورك، قال مسؤولون أميركيون إن المكسيك وكوستاريكا وجامايكا، الدول الأعضاء في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ستستضيف أيضا مباريات في البطولة.



وسيتم تقديم العرض المشترك إلى فيفا الشهر المقبل، ومن المقرر أن يُعطي الأخير موافقته الرسمية خلال اجتماع الجمعية العمومية في فانكوفر في نيسان 2026.



كانت الولايات المتحدة والمكسيك قد خططتا في البداية للتقدم باستضافة كأس العالم للسيدات 2027، لكنهما سحبتا ترشيحهما قبل أسابيع من تصويت فيفا في بانكوك عام 2024 للتركيز على ملف ناجح لاستضافة 2031.



وفازت البرازيل في النهاية بشرف استضافة بطولة 2027.



كما تستضيف لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية 2028.



وكالة فرانس برس