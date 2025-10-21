الأخبار
رياضة
رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع
2025-10-21 | 09:30
0
min
رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع
وعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، يوم الاثنين في لاباز، بأن بوليفيا، المعروفة بملاعبها الواقعة على علو مرتفع فوق سطح البحر، ستستضيف يوما ما "كأس العالم"، دون أن يحدد موعدا أو فئة البطولة المقصودة.
وقال إنفانتينو خلال زيارته إلى لاباز بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي للعبة "سنجلب بطولة كأس عالم إلى هنا(...)".
وتضم بوليفيا، الواقعة جزئيا على سلسلة جبال الأنديز، بعضا من أعلى الملاعب في العالم، حيث يقل معدل الأوكسجين في الهواء، ما يجعل المباريات أكثر صعوبة بالنسبة للاعبين غير المعتادين على تلك الظروف.
وفي مطلع عام 2024، اعتُمد ملعبها في إل ألتو الواقع على ارتفاع 4083 مترا عن سطح البحر.
ورغم أن دعم إنفانتينو يعد هاما، فإن قرار اختيار الدول المضيفة يبقى بيد أكثر من 200 عضو في فيفا الذين يصوتون على ذلك.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
بـ"مونديال"
بوليفيا
وملاعبها
الشاهقة
الارتفاع
آخر الأخبار
2025-09-16
فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة
آخر الأخبار
2025-09-16
فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة
0
آخر الأخبار
2025-09-17
برلين تؤكد أن "الكرة في ملعب إيران" بعد المحادثات النووية مع القوى الأوروبية
آخر الأخبار
2025-09-17
برلين تؤكد أن "الكرة في ملعب إيران" بعد المحادثات النووية مع القوى الأوروبية
0
أخبار دولية
01:48
مئات المتظاهرين احتجاجا على انتخاب الرئيس الجديد في بوليفيا
أخبار دولية
01:48
مئات المتظاهرين احتجاجا على انتخاب الرئيس الجديد في بوليفيا
0
أخبار دولية
2025-10-05
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
أخبار دولية
2025-10-05
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
0
رياضة
08:30
انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031
رياضة
08:30
انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031
0
رياضة
05:30
بطولة إنكلترا: شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست
رياضة
05:30
بطولة إنكلترا: شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست
0
رياضة
04:00
ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين
رياضة
04:00
ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين
0
رياضة
2025-10-19
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
رياضة
2025-10-19
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
0
أخبار دولية
2025-10-18
ترامب يخفف عقوبة السجن عن النائب السابق سانتوس ويأمر بالإفراج عنه فورًا
أخبار دولية
2025-10-18
ترامب يخفف عقوبة السجن عن النائب السابق سانتوس ويأمر بالإفراج عنه فورًا
0
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
0
أخبار دولية
14:02
روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام
أخبار دولية
14:02
روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام
0
آخر الأخبار
2025-10-13
الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا
آخر الأخبار
2025-10-13
الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
0
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
1
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
2
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
3
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
4
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
5
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
8
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
