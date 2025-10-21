رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع

وعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، يوم الاثنين في لاباز، بأن بوليفيا، المعروفة بملاعبها الواقعة على علو مرتفع فوق سطح البحر، ستستضيف يوما ما "كأس العالم"، دون أن يحدد موعدا أو فئة البطولة المقصودة.



وقال إنفانتينو خلال زيارته إلى لاباز بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي للعبة "سنجلب بطولة كأس عالم إلى هنا(...)".



وتضم بوليفيا، الواقعة جزئيا على سلسلة جبال الأنديز، بعضا من أعلى الملاعب في العالم، حيث يقل معدل الأوكسجين في الهواء، ما يجعل المباريات أكثر صعوبة بالنسبة للاعبين غير المعتادين على تلك الظروف.



وفي مطلع عام 2024، اعتُمد ملعبها في إل ألتو الواقع على ارتفاع 4083 مترا عن سطح البحر.



ورغم أن دعم إنفانتينو يعد هاما، فإن قرار اختيار الدول المضيفة يبقى بيد أكثر من 200 عضو في فيفا الذين يصوتون على ذلك.



وكالة فرانس برس