بعد أسابيع من تقدّمه لخطوبة حبيبته على المسرح... رحيل مفاجئ لبطل كمال الأجسام

توفي بطل كمال الأجسام والمؤثّر البرازيلي ريكاردو نولاسكو دوس سانتوس، المعروف في الوسط الرياضي باسم كادو سانتوس، عن عمر ناهز 31 عامًا، في مدينة نوفو هامبورغو بجنوب البرازيل.

ولم تُكشف بعد أسباب الوفاة المفاجئة، التي صدمت جمهوره وأصدقاءه في عالم اللياقة، فيما نعاه والده بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل قائلاً: "أسوأ يوم في حياتي... ابني الحبيب".

ويُعد سانتوس أحد أبرز الأسماء في كمال الأجسام بالبرازيل، إذ حقق 11 لقبًا في بطولات محلية ودولية، بينها لقبان شاملان في مسابقة Muscle Contest المرموقة.

وكان سانتوس قد تصدّر عناوين الأخبار في تموز الماضي بعدما تقدّم لخطوبة حبيبته المدربة الشخصية سابرينا وولمان على خشبة المسرح خلال إحدى المسابقات، في مشهد مؤثر حظي بانتشار واسع.

ونشرت وولمان بعد وفاته رسالة وداع مؤثرة قالت فيها: "أحبك من كل قلبي، وأفتخر بما أصبحنا عليه معًا طوال السنوات الماضية."

إلى جانب بطولاته الرياضية، كان سانتوس يعمل مدربًا شخصيًا ومستشارًا عبر الإنترنت، حيث شارك متابعيه تفاصيل تدريباته القاسية واستعداداته للمسابقات.