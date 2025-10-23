من الفورمولا 1 إلى التنس... السعودية تواصل ترسيخ حضورها الرياضي العالمي

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها على الخارطة الرياضية العالمية من خلال توسّع استثماراتها وتنظيمها لأبرز الأحداث الدولية في مختلف الرياضات، بدءًا من كرة القدم والفروسية والملاكمة، وصولًا إلى الفورمولا 1 ورالي دكار، والآن بطولات التنس العالمية.

■ التنس: محطة جديدة في "التحوّل الرياضي"

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين(ATP) منح السعودية حق استضافة إحدى بطولات "ماسترز الألف نقطة" للرجال اعتبارًا من عام 2028، لتصبح ضمن عشر محطات رئيسية في روزنامة التنس العالمية.

ويُعد هذا التطور تتويجًا لمسار انخراط المملكة المتزايد في اللعبة منذ عام 2024، حين أصبح صندوق الاستثمارات العامة شريكًا استراتيجيًا للرابطة، وتبعه تنظيم بطولة “WTA Finals” للسيدات في الرياض، وبطولة “Next Gen ATP Finals” للشباب في جدة.

■ الرياضات الشتوية: أول دورة آسيوية في الصحراء

في خطوة أثارت الجدل عالميًا، تستعد السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في مشروع نيوم، المدينة المستقبلية التي يجري إنشاؤها شمال غرب المملكة. وستُقام المسابقات في مجمّع متكامل للرياضات الشتوية يعمل على مدار العام.

■ سباقات الفورمولا 1

منذ عام 2021، أصبحت جدة محطة أساسية في بطولة العالم للفورمولا 1 عبر سباق السعودية الكبرى الليلي، الذي انضم إلى سلسلة من السباقات في المنطقة بجانب قطر والبحرين والإمارات، رغم الانتقادات الأمنية التي طالت نسخة 2022 عقب هجوم طال منشأة نفطية قريبة من الحلبة.

■ كرة القدم: من رونالدو إلى مونديال 2034

تُعد كرة القدم واجهة التحوّل الرياضي السعودي، إذ شهدت عام 2023 انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بعقد ضخم فتح الباب أمام موجة من الصفقات الكبيرة مع نجوم مثل كريم بنزيمة ونيمار.

كما باتت المملكة مالكة لنادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي منذ عام 2021، وستستضيف كأس آسيا 2027 تمهيدًا لاحتضان كأس العالم 2034.

■ الغولف والملاكمة والفروسية

في رياضة الغولف، أحدثت المملكة نقلة نوعية عبر إطلاق دوري "ليفLIV " المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة عام 2021، والذي جذب كبار اللاعبين من بطولات PGA وDP World Tour، وصولًا إلى خطة دمجهما في نهاية 2024.

أما في الملاكمة، فقد تحولت الرياض وجدة إلى وجهتين بارزتين لاستضافة النزالات العالمية، من بينها مواجهة تايسون فيوري وفرانسيس نغانو عام 2023، ونزالات أنتوني جوشوا السابقة.

وفي الفروسية، تواصل كأس السعودية منذ عام 2020 ترسيخ مكانتها كأغلى سباق خيل في العالم بجوائز تتجاوز 20 مليون دولار.

■ رالي دكار

منذ عام 2020، أصبحت صحراء السعودية المسار الجديد لرالي دكار العالمي، بعد انتقاله من أميركا الجنوبية. وشهدت نسخة 2022 حادثًا مؤسفًا إثر انفجار سيارة أحد المتسابقين الفرنسيين قبل انطلاق السباق، ما أثار جدلًا أمنيًا حينها.

بهذه الخطوات المتسارعة، تواصل المملكة ترسيخ حضورها على الساحة الرياضية الدولية، ضمن رؤية 2030 التي تسعى إلى جعل السعودية مركزًا عالميًا للرياضة والسياحة والترفيه.