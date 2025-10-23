الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

من الفورمولا 1 إلى التنس... السعودية تواصل ترسيخ حضورها الرياضي العالمي

2025-10-23 | 14:01
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
من الفورمولا 1 إلى التنس... السعودية تواصل ترسيخ حضورها الرياضي العالمي

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها على الخارطة الرياضية العالمية من خلال توسّع استثماراتها وتنظيمها لأبرز الأحداث الدولية في مختلف الرياضات، بدءًا من كرة القدم والفروسية والملاكمة، وصولًا إلى الفورمولا 1 ورالي دكار، والآن بطولات التنس العالمية.

التنس: محطة جديدة في "التحوّل الرياضي"

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين(ATP)  منح السعودية حق استضافة إحدى بطولات "ماسترز الألف نقطة" للرجال اعتبارًا من عام 2028، لتصبح ضمن عشر محطات رئيسية في روزنامة التنس العالمية.
ويُعد هذا التطور تتويجًا لمسار انخراط المملكة المتزايد في اللعبة منذ عام 2024، حين أصبح صندوق الاستثمارات العامة شريكًا استراتيجيًا للرابطة، وتبعه تنظيم بطولة “WTA Finals” للسيدات في الرياض، وبطولة “Next Gen ATP Finals” للشباب في جدة.

الرياضات الشتوية: أول دورة آسيوية في الصحراء

في خطوة أثارت الجدل عالميًا، تستعد السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في مشروع نيوم، المدينة المستقبلية التي يجري إنشاؤها شمال غرب المملكة. وستُقام المسابقات في مجمّع متكامل للرياضات الشتوية يعمل على مدار العام.

سباقات الفورمولا 1

منذ عام 2021، أصبحت جدة محطة أساسية في بطولة العالم للفورمولا 1 عبر سباق السعودية الكبرى الليلي، الذي انضم إلى سلسلة من السباقات في المنطقة بجانب قطر والبحرين والإمارات، رغم الانتقادات الأمنية التي طالت نسخة 2022 عقب هجوم طال منشأة نفطية قريبة من الحلبة.

كرة القدم: من رونالدو إلى مونديال 2034

تُعد كرة القدم واجهة التحوّل الرياضي السعودي، إذ شهدت عام 2023 انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بعقد ضخم فتح الباب أمام موجة من الصفقات الكبيرة مع نجوم مثل كريم بنزيمة ونيمار.
كما باتت المملكة مالكة لنادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي منذ عام 2021، وستستضيف كأس آسيا 2027 تمهيدًا لاحتضان كأس العالم 2034.

الغولف والملاكمة والفروسية

في رياضة الغولف، أحدثت المملكة نقلة نوعية عبر إطلاق دوري "ليفLIV " المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة عام 2021، والذي جذب كبار اللاعبين من بطولات PGA وDP World Tour، وصولًا إلى خطة دمجهما في نهاية 2024.

أما في الملاكمة، فقد تحولت الرياض وجدة إلى وجهتين بارزتين لاستضافة النزالات العالمية، من بينها مواجهة تايسون فيوري وفرانسيس نغانو عام 2023، ونزالات أنتوني جوشوا السابقة.

وفي الفروسية، تواصل كأس السعودية منذ عام 2020 ترسيخ مكانتها كأغلى سباق خيل في العالم بجوائز تتجاوز 20 مليون دولار.

رالي دكار

منذ عام 2020، أصبحت صحراء السعودية المسار الجديد لرالي دكار العالمي، بعد انتقاله من أميركا الجنوبية. وشهدت نسخة 2022 حادثًا مؤسفًا إثر انفجار سيارة أحد المتسابقين الفرنسيين قبل انطلاق السباق، ما أثار جدلًا أمنيًا حينها.

بهذه الخطوات المتسارعة، تواصل المملكة ترسيخ حضورها على الساحة الرياضية الدولية، ضمن رؤية 2030 التي تسعى إلى جعل السعودية مركزًا عالميًا للرياضة والسياحة والترفيه.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

المملكة العربية السعودية

رياضة

بطولات

محطات رياضية

تنس

كرة المضرب

الفورمولا 1

الصحراء

رؤية 2030

الرياض.

بعد أسابيع من تقدّمه لخطوبة حبيبته على المسرح... رحيل مفاجئ لبطل كمال الأجسام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-25

مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

الذهب يواصل الصعود في المعاملات الفورية ويرتفع بنحو 1% إلى 3895.09 دولار للأوقية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

بإطلالة من توقيع المصمم العالمي نيكولا جبران... هيلدا خليفة تخطف قلوب الحضور والمشاهدين (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-10-22

بعد أسابيع من تقدّمه لخطوبة حبيبته على المسرح... رحيل مفاجئ لبطل كمال الأجسام

LBCI
رياضة
2025-10-21

رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع

LBCI
رياضة
2025-10-21

انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031

LBCI
رياضة
2025-10-21

بطولة إنكلترا: شون دايش مدربا جديدا لنوتنغهام فوريست

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة ثانية أطلقت من اليمن

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-26

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

وزيرة الخارجية البريطانية: أفعال بوتين المتهورة تخاطر باندلاع مواجهة مباشرة بين النيتو وروسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
منوعات
05:28

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

LBCI
خبر عاجل
05:54

غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More