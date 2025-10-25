الأخبار
رياضة
في افتتاح الأدوار الإقصائية... ثنائية ميسي تمنح إنتر ميامي الأفضلية على ناشفيل
2025-10-25 | 05:15
2
min
في افتتاح الأدوار الإقصائية... ثنائية ميسي تمنح إنتر ميامي الأفضلية على ناشفيل
سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود إنتر ميامي إلى الفوز 3-1 على ناشفيل الجمعة، في افتتاح سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).
وسجّل الأرجنتيني الآخر تاديو أليندي أيضاً لإنتر ميامي الذي تقدم 1-0 في سلسلة الأفضل من ثلاث مباريات، على أن تُقام المباراة الثانية في ناشفيل في الأول من تشرين الثاني.
وبحال تأهل ميامي، سيلاقي في نصف نهائي المنطقة الشرقية الفائز بين سينسيناتي وكولومبوس كرو.
وتسلّم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، جائزة الحذاء الذهبي قبل انطلاق المباراة بعدما تصدّر ترتيب الهدافين في الموسم المنتظم.
ولم يتأخر في إثبات أحقيته بالجائزة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 19 برأسية بعد تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني لويس سواريس.
وضمن ميسي الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما فشل حارس ناشفيل جو ويليس في السيطرة على كرة من الإسباني جوردي ألبا من الجهة اليسرى، ليودعها ميسي الشباك.
ويأتي هذا الفوز بعد يوم واحد من توقيع ميسي على تمديد عقده لثلاث سنوات، سيبقيه في فلوريدا حتى عام 2028، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
