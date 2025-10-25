الأخبار
رياضة
ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"
2025-10-25 | 09:30
شارك
2
min
ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"
قال مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، إن فريقه يدخل مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد وهو في حالة أفضل، بعد تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت خلال الهزيمة القاسية أمام أتلتيكو مدريد.
وتعرض النادي الملكي لهزيمة أمام غريمه أتلتيكو (2-5) في 27 أيلول الماضي، وهي الخسارة الوحيدة له هذا الموسم بعد 12 مباراة في مختلف المسابقات.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة، قبل استضافة حامل اللقب هذا الأسبوع على ملعب سانتياغو برنابيو.
وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية هذا الصيف، ويمنحه الكلاسيكو فرصة جديدة لإثبات قدرته على التعامل مع المناسبات الكبرى.
وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي في كلاسيكو الدوري الموسم الماضي مرتين، وكذلك في نهائي كأس الملك والكأس السوبر الإسباني.
وأكد ألونسو أن جميع اللاعبين تقريباً سيكونون متاحين للمباراة، مع توقع جاهزية الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، داني كارفاخال، ودين هاوسن بعد تعافيهم من الإصابات.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
التالي
في افتتاح الأدوار الإقصائية... ثنائية ميسي تمنح إنتر ميامي الأفضلية على ناشفيل
من الفورمولا 1 إلى التنس... السعودية تواصل ترسيخ حضورها الرياضي العالمي
السابق
